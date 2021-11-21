Наталия Орейро выразила готовность спеть с Ольгой Бузовой или Анастасией Волочковой

Орейро, недавно получившая гражданство РФ, узнала Бузову и Волочкову на фото только с подсказками, при этом она немного знакома с творчеством своих российских коллег. Зато уругвайская актриса хорошо знает короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова, с которым они вместе были на музыкальном фестивале в Сочи.

Певице нравятся клипы исполнителя, поскольку видно, что он вкладывает в них много усилий. В эфире программы «Новые русские сенсации» на канале НТВ Орейро выразила готовность записать дуэт с кем-то из российских исполнителей, но ее выбор пал не на Киркорова, а на Бузову или Волочкову.

«Поскольку сейчас нам, женщинам, нужно объединяться и проявлять солидарность, я бы очень хотела спеть с Анастасией или Ольгой», – объяснила звезда «Дикого ангела».