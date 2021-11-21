Кристина Асмус выступила с заявлением о своей беременности
Кристина Асмус высказалась на животрепещущую тему, пишет Kp.ru.
Кристина Асмус высказалась на животрепещущую тему, пишет Kp.ru.
На днях сплетники сообщили о том, что бывшая жена Гарика Харламова вновь ждет ребенка. Актриса молчать не стала и впервые отреагировала на эту информацию, поделившись с подписчиками откровенным снимком.
Кристина Асмус после развода с юмористом Гариком Харламовым закрутила роман с 27-летним Романом Евдокимовым. Они свои отношения не скрывают, служат в одном театре. Более того, если верить последним слухам, звезда сериала «Интерны» ждет ребенка от красавца-актера.
По признанию артистки, несколько дней назад ей на глаза попалась новость о ее предполагаемом мужчине. Мол, все активно подхватили эту сплетню, и уже через пару дней некий звездный нумеролог сделала расчет на их пару. «Также написали, что у меня какой-то хороший «год десятки» и я могу даже родить ему мальчика в этом году», – написала она в блоге.
Кристина при этом добавила, что многочисленные нумерологи и астрологи весьма часто отмечают ее в публикациях. Актриса отметила, что описания бывают весьма точными. «Начала одну тему, закончила на другой. Видимо, это у беременных всегда так», – резюмировала красавица.