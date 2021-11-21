Почему прививка от коронавируса не спасла Валерия Гаркалина

Целых полтора месяца, пока 67-летний Валерий Гаркалин сражался с ковидом, его семья и поклонники молились об исцелении актера. Однако, в последние дни состояние звезды комедии «Ширли-мырли» стремительно ухудшалось, а за сутки до смерти уже было понятно: счет идет на часы. Ранним утром 20 ноября народного артиста не стало: по заключению врачей, он скончался от полиорганной недостаточности, сепсиса и септического шока.

Ни для кого не секрет, что у Гаркалина было множество серьезных болячек: Валерий Борисович никогда не скрывал, что любит выпить. Десять лет назад он пережил инфаркты, несколько раз впадал в кому... Но даже после таких потрясений артист продолжал работать на износ: играл в театре, снимался в кино, преподавал в ГИТИСе. И до последнего, по словам помощницы Натальи Тепловой, актер ездил на гастроли и бывал в институте – заразиться мог, где угодно.

Между тем, как рассказывала дочь звезды Ника Гаркалина, ее отец был сторонником прививок и еще летом вакцинировался от коронавируса. Результаты первой прививки оказались странными: антитела у Валерия Борисовича так и не появились.

«То, что у него не было антител, подтверждает, что у людей с сердечными заболеваниями, которые к тому же употребляют алкоголь, развивается иммунодепрессия. Нарушаются метаболические процессы, организм не может бороться и дать адекватный ответ на прививку, – объяснил врач-пульмонолог Сергей Пурясев. – В результате формируется неправильная реакция иммунитета. Однако, это очень редкий случай, который говорит о крайне серьезном износе организма: если мы посмотрим статистику, то увидим, что антитела не появляются в 0,01% или даже 0,001% случаев».

Тем не менее, по словам доктора, вакцинироваться все равно необходимо. А вместе с этим, что архиважно, – беречь себя.