Отказ всех органов и септический шок. Как умирал Валерий Гаркалин

С середины осени народный артист России находился под наблюдением медиков — его положили в больницу №40 в Коммунарке 2 октября. Позже его перевели на аппарат искусственной вентиляции легких. Болезнь протекала тяжело, сегодня в 6:30 утра актера не стало, пишет Starhit.ru.

Причиной смерти артиста стала полиорганная недостаточность и септический шок — на фоне коронавируса отказали все органы. Полиорганная недостаточность — это тяжелое состояние, которое может возникнуть из-за тяжелой травмы, хронической патологии или гнойного-септического заболевания. В какой-то момент нагрузка становится так велика, что системы жизнеобеспечения организма выходят из строя.

23 октября Валерия Борисовича ввели в искусственную кому, а 8 ноября медики приняли экстренное решение сделать Гаркалину операцию на плевральной полости грудной клетки.

По данным СМИ, за день до смерти артисту хотели сделать компьютерную томографию, но его состояние было крайне тяжелым.

«Везти на КТ его было нельзя, врачи прямо в палату доставили рентген-аппарат, чтобы понять, насколько сильное поражение легких. Обнаружилось, что легкие поражены тотально — в процентах сказать невозможно, так как рентген их не определяет. Тогда уже стало понятно, что у народного артиста нет шансов», — сообщает источник.