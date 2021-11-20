Умер радиоведущий Rock FM

Тырв работал в фирме Sky Media 24 года, он был программным директором NRJ FM, вел популярные передачи на Sky Plus. Потом в 2019 году он начал работать на Rock FM.

Несколько лет назад Меэлис Тырв, который родом с острова Сааремаа, рассказал в интервью, что с детства жил музыкой. В детстве он потратил все свои накопленные копейки, что купить кассет и в будущем попасть на радио.

Карин Кундла, генеральный директор Sky Media, с грустью сказала, что потеря Меэлиса оставит большую пустоту в семье Sky Media, которую трудно будет заполнит. «Радиослушатели и коллеги любили его юмор на грани. Как он говорил сам о себе: «Радиоведущий до мозга костей, который по-другому и не видел своей жизни». Мы будем все по нему скучать».