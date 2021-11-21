«Видно, как ему тяжело»: Градский напугал фанатов нездоровым видом в эфире шоу «Голос»

Обсуждение в Сети началось после публикации в официальном аккаунте в Instagram «Голоса» спецрепортажа, сделанного на репетиции участников команды певца.

В комментариях зрители сочли, что неважное состояние здоровья артиста сказалось на выступлении участников и самом ходе шоу, пишет TopNews.ru.

По мнению фанатов Градского, сам выпуск был «отличным», но «было видно, как ему тяжело».

Многие были в недоумении, что происходит с певцом.

Они отметили, что на исполнителя направлен вентилятор, а при разговоре заметна слабость и одышка в голосе.

Кроме того, некоторые обратили внимание на бледность и общий нездоровый вид звездного наставника.

«А что с Александром Борисовичем? Очень неважно выглядит на эфире, кажется, ему плохо», «Что с Градским сегодня? Похоже, он очень плохо себя чувствует», – отметили фанаты, пожелав звезде проекта скорейшего выздоровления.