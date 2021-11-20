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Антимасочница пришла в поликлинику и обругала медперсонал: сидите тут, задницы растите

Karulaugu tervisekeskus ФОТО: Video kuvatõmmis

Учитель по технике рейки Меэли Лепсон посетила поликлинику Карулаугу в Виймси, чтобы обновить свою медицинскую справку для водительских прав.

Лепсон отказалась надеть маску или покинуть помещение. Антимасочница попросила сотрудников центра предоставить бумагу с законом, который заставляет людей носить маски. Она также сослалась на свое конституционное право не участвовать в проверках здоровья. Меэли вернули деньги за медицинскую справку, но, несмотря на неоднократные просьбы, она не покинула центр.

Кроме того Лепсон считает, что из-за масок люди как раз и заболевают, ведь там размножаются бактерии.

Персонал поликлиники Карулаугу несколько раз пытался объяснить Лепсон правила, но та на повышенных тонах заявила, что врачи здесь ничего не делают, а только сидят и растят задницы.

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