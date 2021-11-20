Антимасочница пришла в поликлинику и обругала медперсонал: сидите тут, задницы растите
Учитель по технике рейки Меэли Лепсон посетила поликлинику Карулаугу в Виймси, чтобы обновить свою медицинскую справку для водительских прав.
Учитель по технике рейки Меэли Лепсон посетила поликлинику Карулаугу в Виймси, чтобы обновить свою медицинскую справку для водительских прав.
Лепсон отказалась надеть маску или покинуть помещение. Антимасочница попросила сотрудников центра предоставить бумагу с законом, который заставляет людей носить маски. Она также сослалась на свое конституционное право не участвовать в проверках здоровья. Меэли вернули деньги за медицинскую справку, но, несмотря на неоднократные просьбы, она не покинула центр.
Кроме того Лепсон считает, что из-за масок люди как раз и заболевают, ведь там размножаются бактерии.
Персонал поликлиники Карулаугу несколько раз пытался объяснить Лепсон правила, но та на повышенных тонах заявила, что врачи здесь ничего не делают, а только сидят и растят задницы.
Meeli otsustas minna tervisekeskusesse maskide vastu protestima.— Eva (@evateemad) November 19, 2021
Siit tuleb ka aasta humoorikaima turvatöötaja tiitel. pic.twitter.com/oOMQes5RSD