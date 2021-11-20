Умер артист Валерий Гаркалин

Ранее лечащий врач Гаркалина сообщал, что у артиста начался тромбоз верхних конечностей. В связи с этим возник риск ампутации руки. «Правая рука Валерия Борисовича более-менее цела, а вот левая поражена сильнее. Если тромбоз будет прогрессировать и лечение не поможет, то придется ампутировать Валерию Борисовичу левую руку», — говорил источник издания KP.RU. При этом агент артиста в беседе с РИА Новости эти данные опровергла.

2 октября Гаркалина доставили в больницу №40 в Коммунарке. Там он проходил лечение от коронавируса, затем его перевели на аппарат искусственной вентиляции легких. Отмечалось, что болезнь артиста развивалась на фоне хронических проблем с сердцем. 23 октября артиста ввели в искусственную кому, а 8 ноября стало известно, что он перенес экстренную операцию на плевральной полости грудной клетки.