Восходящая звезда эстонского шоу-бизнеса Алика: сомневалась, что меня поддержать зрители, ведь я у меня русское имя
За четыре дня до окончания регистрации 19-летняя Алика Милова записала себя на шоу «Эстония ищет суперзвезду».
За четыре дня до окончания регистрации 19-летняя Алика Милова записала себя на шоу «Эстония ищет суперзвезду».
Нарвитянка из русской семьи опасалась за студийный тур, что может на заслужить поддержки эстонцев, но моментально завоевала сердца как судей, так и зрителей. В своем первом большом интервью на эстонском языке звезда звездного шоу рассказала, как выучила государственный язык.
«Я ходила в единственную эстонскую школу в Нарве, Нарвскую Эстонскую гимназию. Там даже было запрещено говорить по-русски, я ходил туда семь лет, так и выучила язык. Все учителя были эстонцами. Моя мама из России, а мой отец совсем не говорит по-эстонски, но я очень благодарна своим родителям, потому что благодаря им я могу общаться на двух языках», - прокомментировала Алика.
Шесть лет назад девушка переехала в Таллинн и пошла в русскую школу: «Если бы не пошла в русскую школу, возможно, сейчас разговаривала бы, как эстонка».