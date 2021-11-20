Восходящая звезда эстонского шоу-бизнеса Алика: сомневалась, что меня поддержать зрители, ведь я у меня русское имя

Нарвитянка из русской семьи опасалась за студийный тур, что может на заслужить поддержки эстонцев, но моментально завоевала сердца как судей, так и зрителей. В своем первом большом интервью на эстонском языке звезда звездного шоу рассказала, как выучила государственный язык.

«Я ходила в единственную эстонскую школу в Нарве, Нарвскую Эстонскую гимназию. Там даже было запрещено говорить по-русски, я ходил туда семь лет, так и выучила язык. Все учителя были эстонцами. Моя мама из России, а мой отец совсем не говорит по-эстонски, но я очень благодарна своим родителям, потому что благодаря им я могу общаться на двух языках», - прокомментировала Алика.