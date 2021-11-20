Врач рассказал о тяжести ожогов Хлебниковой

По его словам, ожоги лица, которые получила исполнительница, сильно изменят ее внешность. «Ожог степени IIIб — это очень плохо», — сказал он, пояснив, что при первой степени на коже появляются пузыри, при второй — глубокое поражение ткани, при третьей уже задеты мышцы, при четвертой — кости, пишет Lenta.ru.

«Думаю, мы надолго потеряли Марину Хлебникову с точки зрения публичности и, к сожалению, теперь вообще ее не узнаем», — резюмировал он.

О пожаре в доме Марины Хлебниковой сообщалось в четверг, 18 ноября. Пламя потушили в 22:50. Прибывшие на место сотрудники МЧС вынесли певицу с места возгорания в шоковом состоянии. Артистке оказали первую медицинскую помощь, затем ее госпитализировали.