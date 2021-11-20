«Мисс пережившей Холокост» стала 86-летняя еврейка из Румынии

Созданный в 2012 году израильский конкурс «Мисс, пережившая Холокост», проводился ежегодно, кроме 2020 года, когда он был отменен из-за пандемии. Организаторы говорят, что мероприятие создано для того, чтобы выразить уважение сокращающемуся числу еврейских женщин, у которых украли юность во времена Второй мировой войны.

Все участницы смогли пережить эти страшные времена и продолжили строить новую жизнь в Израиле. 16 ноября 10 пожилых женщин в возрасте от 79 до 90 лет со стильным макияжем и в элегантных нарядах вышли на подиум в музее города Хайфа.

«После того, что я пережила во время Холокоста, мне даже не снилось, что я смогу попасть туда, где я сейчас нахожусь. У меня большая семья: двое детей, четверо внуков и два правнука. И все же я здесь, в этом преклонном возрасте, в 87 лет. Это благочестивое дело, это неописуемо»,- поделилась одна из участниц конкурса красоты.

Победительницей «Мисс, пережившая Холокост» в 2021 году стала Салина Штайнфельд. Она родилась в Румынии, где пережила нападения нацистов до переезда в Израиль в 1948 году. «У меня нет слов, чтобы выразить свое счастье»,- сказала дама, когда получила титул.

Стоит отметить, что в прошлом этот конкурс красоты вызывал споры, поскольку активисты и другие выжившие считали это мероприятие оскорбительным. Хотя сами участницы и их семьи высказались против таких обвинений.