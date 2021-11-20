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«Мисс пережившей Холокост» стала 86-летняя еврейка из Румынии

Salina Steinfeld, 86, is crowned 'Miss Holocaust Survivor' poses for a photo during a special beauty pageant honoring Holocaust survivors in Jerusalem, Tuesday, Nov. 16, 2021. Ten contestants participated in the pageant, which was held for the first time since 2019 after being suspended due to the coronavirus pandemic. (AP Photo/Oded Balilty) ФОТО: Oded Balilty/AP

Во вторник, 16 ноября 2021 года, в Иерусалиме состоялся финал ежегодного конкурса «Мисс, пережившая Холокост». В нем приняли участие 10 конкурсанток в возрасте от 79 до 90 лет. Победительницей необычного мероприятия стала 86-летняя Салина Штайнфельд, еврейка румынского происхождения, передает Stmegi.

Созданный в 2012 году израильский конкурс «Мисс, пережившая Холокост», проводился ежегодно, кроме 2020 года, когда он был отменен из-за пандемии. Организаторы говорят, что мероприятие создано для того, чтобы выразить уважение сокращающемуся числу еврейских женщин, у которых украли юность во времена Второй мировой войны.

Все участницы смогли пережить эти страшные времена и продолжили строить новую жизнь в Израиле. 16 ноября 10 пожилых женщин в возрасте от 79 до 90 лет со стильным макияжем и в элегантных нарядах вышли на подиум в музее города Хайфа.

«После того, что я пережила во время Холокоста, мне даже не снилось, что я смогу попасть туда, где я сейчас нахожусь. У меня большая семья: двое детей, четверо внуков и два правнука. И все же я здесь, в этом преклонном возрасте, в 87 лет. Это благочестивое дело, это неописуемо»,- поделилась одна из участниц конкурса красоты.

Победительницей «Мисс, пережившая Холокост» в 2021 году стала Салина Штайнфельд. Она родилась в Румынии, где пережила нападения нацистов до переезда в Израиль в 1948 году. «У меня нет слов, чтобы выразить свое счастье»,- сказала дама, когда получила титул.

Стоит отметить, что в прошлом этот конкурс красоты вызывал споры, поскольку активисты и другие выжившие считали это мероприятие оскорбительным. Хотя сами участницы и их семьи высказались против таких обвинений.

Дана Папо, чья бабушка, Ривка, принимала участие в конкурсе, сказала, что все участницы «заслуживают того, чтобы весь мир увидел, насколько красивы эти женщины, которые пережили такой ужас». «Мы покажем им, как сильно мы их любим и ценим. Благодаря им у нас есть будущее и страна»,- сказала она.

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