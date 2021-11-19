Убивал кошек и насиловал детей: клиенты тату-мастера с криминальным прошлым обвиняют его в обмане

Многие стали жертвами тартуского татуировщика с криминальным прошлым. В большинстве случаев это был обман связанный с деньгами и незаконченные татуировки. Пострадавшие говорят, что они не получили помощи от полиции, а по словам самого татуировщика, проблемы связаны с временным отсутствием коммерческой площади.

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В феврале этого года владелец тату-салона Hellbound, расположенного в центре Тарту, Олев Таммет сообщил в Facebook, что двери заведения в современном бизнес-здании на время закрываются. Однако предлагать тату-услуги он не перестал.