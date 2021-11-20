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Названы рестораны Эстонии, которые стоит посетить в следующем году

180 Degrees Restaurant ФОТО: Facebook

Эстония – страна хорошей еды. Здесь очень большой выбор разных, но всегда хороших мест, где можно поесть.

Скандинавский ресторанный гид White Guide объявил названия 72 ресторанов Эстонии, которые стоит посетить в следующем году.

Подробнее о том, как происходит оценивания и какие баллы получили рестораны смотрите на сайте Flavours of Estonia.

В списке заведения представлены в алфавитном порядке:

  1. 180 Degrees by Matthias Diether
  2. Alexander Pädaste mõisas
  3. Andri-Peedo Talukohvik
  4. ANNO Koduresto & Veininurk
  5. Aparaat
  6. Arensburg Restoran
  7. Cafe Truffe
  8. Castello Resto
  9. Dirhami Kalakohvik
  10. Fellin
  11. Fotografiska Restoran
  12. Franzia
  13. Friikabaar
  14. GMP Patisserie
  15. GMP Pühajärve Restorani Peakoka Pool
  16. Grand Rose Spa Restoran Rose
  17. Gruusia trahter Mimino
  18. Hapsal Dietrich
  19. Hõlm
  20. Jahu Resto
  21. Jahu Tänavagurmee
  22. Kaja Pizza Köök
  23. Ku-Kuu Kalarestoran
  24. Kampus
  25. #karjakuus
  26. Karjase Sai & Barbarea
  27. Kärme Küülik
  28. Kohvik Mosaiik
  29. Kolme Sõsara Hõrgutised
  30. Kooker
  31. La Bottega
  32. Lee Restoran
  33. Literaat
  34. Lore Bistroo
  35. Meat Market Steak & Cocktail
  36. Mere 38
  37. Mimosa
  38. Mon Ami
  39. MuSu Resto
  40. NOA
  41. NOK NOK
  42. Odessa Restoran
  43. One Sixty
  44. Ormisson
  45. Paju Villa
  46. Põhjala Tap Room
  47. Prelude
  48. Puri
  49. Rado
  50. Raimond
  51. Resto Hafen
  52. Restoran Antonius
  53. Riviera Palais Brasserie
  54. Rondeel
  55. Rudolf Restoran
  56. Ruhe
  57. Saaremaa Veski
  58. SALT
  59. SMAK Resto
  60. Snoob Resto
  61. Supelsaksad
  62. Tammuri Talu
  63. Tikupoiss
  64. Tsunft
  65. Tulivee
  66. Tuljak
  67. Ungru Resto & Külalismaja
  68. Villa Ammende Restoran
  69. Viru Burger
  70. Von Gernet
  71. Von Taube
  72. Wicca
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