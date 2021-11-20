Названы рестораны Эстонии, которые стоит посетить в следующем году
Эстония – страна хорошей еды. Здесь очень большой выбор разных, но всегда хороших мест, где можно поесть.
Эстония – страна хорошей еды. Здесь очень большой выбор разных, но всегда хороших мест, где можно поесть.
Скандинавский ресторанный гид White Guide объявил названия 72 ресторанов Эстонии, которые стоит посетить в следующем году.
Подробнее о том, как происходит оценивания и какие баллы получили рестораны смотрите на сайте Flavours of Estonia.
В списке заведения представлены в алфавитном порядке: