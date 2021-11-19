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Самая успешная гей-пара Эстонии опубликовала фото трех поколений своей семьи

Март Хабер и Тайво Пиллер с детьми ФОТО: Instagram

Собственники предприятия Shishi Март Хабер и Тайво Пиллер поделились в социальных сетях кадром, на котором запечатлены все три поколения их семьи.

Успешная пара Марта Хабера и Тайво Пиллера стали родителями близнецов в конце октября 2018 года - у них родились сын Хуберт и дочь Хильда.

Некоторое время назад близнецы отпраздновали свой третий день рождения - гордые отцы также устроили веселый праздник для своих детей в такой важный день.

Отметив дни рождения, семья поспешила в Испанию. Находясь там, Тайво также опубликовал социально значимое фото на своей страничке в Instagram. А именно, на снимке видно три поколения: дедушку, отца и детей. 

Этим гордый отец показывает, что в их семье гармоничные отношения и нет разногласий. Старшее поколение принимает младшее такими, какие они есть. 

Семья гуляет по улицам Испании рука об руку с задушевным выстрелом.

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