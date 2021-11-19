Умерла известная актриса фильмов Гайдая и Рязанова

«В Театре-студии киноактера она играла и водевили, и мюзиклы, а на экране возникала лишь в эпизодах — в шикарных платьях, париках, на высоких каблуках. У нее до старости были прекрасная фигура и стать! Она запросто играла бы и комических старух, но такие роли ей предложили всего пару раз. А потом она просто ушла из кино и со сцены. Закрылась дома. От интервью тоже отказывалась. Раз в году я приезжал выпить водочки, повспоминать и посмеяться, но по телефону мы вели бесконечные разговоры о разном. Некоторые ее высказывания я записывал "в анналы" сразу после беседы, чтобы не забыть. Нина Федоровна была очень остроумной женщиной и бесконечно самоироничной», — написал режиссер, пишет Lenta.ru.