Ученые выяснили, какая именно пищевая добавка в хлебе, жвачке и майонезе приводит к онкологии

Наночастицы вещества попадают вместе с пищей в кишечник и влияют на его микрофлору. Диоксид титана не уничтожает бактерии и не видоизменяет их, но ухудшает их работу и способствует аномальному росту. Это приводит к образованию биоплёнки — скоплению бактерий. Она, в свою очередь, вызывает различные воспалительные процессы, которые влекут за собой заболевания толстой кишки — в том числе онкологические.