Выстрела в сценарии не было: помощница режиссера «Ржавчины» подала в суд на Алека Болдуина

Мэми рассказала, что в той роковой сцене выстрелов вообще не должно было быть. Этот отрывок ограничивался крупными планами глаз актера, пятнами крови на его плече и момента, когда герой вытаскивает револьвер из кобуры, пишет Super.ru.

Из-за этого помощница режиссера обвиняет Болдуина в умышленном причинении эмоционального стресса и преднамеренном причинении вреда, а также требует выплатить ущерб, сумма которого не озвучивается.