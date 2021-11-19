Выстрела в сценарии не было: помощница режиссера «Ржавчины» подала в суд на Алека Болдуина

Мэми рассказала, что в той роковой сцене выстрелов вообще не должно было быть. Этот отрывок ограничивался крупными планами глаз актера, пятнами крови на его плече и момента, когда герой вытаскивает револьвер из кобуры, пишет Super.ru.
Из-за этого помощница режиссера обвиняет Болдуина в умышленном причинении эмоционального стресса и преднамеренном причинении вреда, а также требует выплатить ущерб, сумма которого не озвучивается.
Этот иск стал вторым, предъявленным актеру от членов съемочной команды после убийства Галины Хатчинс. На прошлой неделе в суд обратился осветитель «Ржавчины», требующий компенсацию за моральные страдания, потому что пуля, выпущенная Алеком Болдуином, убила его близкую подругу и чуть не задела его.