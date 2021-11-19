Эксперт по туризму советует: оформляйте страховки на добровольный отказ от поездки

Пандемия затруднила выезд даже в самые популярные направления для отдыха, ведь коронавирусные ограничения постоянно меняются, и в любом случае в планировании путешествий случаются сюрпризы, пишет Elu24.ee.

По словам Хелен Рохтла, эксперта по туризму Управления по защите прав потребителей и техническому надзору, стоит планировать поездку заранее и каждый день быть в курсе изменений в стране назначения. Она также рекомендует нанять консультанта по путешествиям. Однако, прежде всего, Рохтла подчеркивает, что люди должны оформлять именно специальную туристическую страховку, а не обычную.

По ее словам, распространенная туристическая страховка, которая использовалась до пандемии, не защищает от неожиданных изменений, а это значит, что существует высокий риск потери денег.

Вместо этого Рохтла рекомендует выбрать страховку Covid-19 или страховку на добровольную отмену, которая позволяет вам получить возмещение частично или полностью, если вы отмените поездку, в соответствии с условиями страховщика.

Также стоит зарегистрировать поездку на сайте reisitargalt.ee, где также самая последняя информация о любых ограничениях. Также такая регистрация увеличивает возможность получить быструю помощь от Министерства иностранных дел, особенно при поездке в опасную или далекую страну.