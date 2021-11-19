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Эксперт по туризму советует: оформляйте страховки на добровольный отказ от поездки

Хелен Рохтла ФОТО: Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet

В передаче Terevisioon эксперт по туризму Департамента защиты прав потребителей и технического надзора дала совет, как спланировать поездку так, чтобы кошелек не пострадал из-за неожиданных изменений, вызванных пандемией.

Пандемия затруднила выезд даже в самые популярные направления для отдыха, ведь коронавирусные ограничения постоянно меняются, и в любом случае в планировании путешествий случаются сюрпризы, пишет Elu24.ee.

По словам Хелен Рохтла, эксперта по туризму Управления по защите прав потребителей и техническому надзору, стоит планировать поездку заранее и каждый день быть в курсе изменений в стране назначения. Она также рекомендует нанять консультанта по путешествиям. Однако, прежде всего, Рохтла подчеркивает, что люди должны оформлять именно специальную туристическую страховку, а не обычную.

По ее словам, распространенная туристическая страховка, которая использовалась до пандемии, не защищает от неожиданных изменений, а это значит, что существует высокий риск потери денег.

Вместо этого Рохтла рекомендует выбрать страховку Covid-19 или страховку на добровольную отмену, которая позволяет вам получить возмещение частично или полностью, если вы отмените поездку, в соответствии с условиями страховщика.

Также стоит зарегистрировать поездку на сайте reisitargalt.ee, где также самая последняя информация о любых ограничениях. Также такая регистрация увеличивает возможность получить быструю помощь от Министерства иностранных дел, особенно при поездке в опасную или далекую страну.

При страховании добровольной отмены можно самостоятельно отменить поездку из-за страха, если ситуация в стране назначения вас больше не устраивает. Однако, по словам Рохтла, перед тем, как отменить поездку, стоит попробовать отложить поездку и только потом обратиться в страховую компанию.

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