Лолита о зависимостях: я - человек, склонный к порокам

Лолита призналась, что она курит. Может иногда выпить. Да, раньше она принимала запрещенные вещества: «Я попробовала в 40, а в 41 я завязала». Какое-то время певица играла в казино. Сейчас этого больше нет: «Я - человек, склонный к порокам», пишет RUS.TVNET.lv.

«Я очень боюсь зависимостей и не хочу укорачивать свою жизнь», - резюмировала звезда.

Она объяснила, что позволяет вещи до определенного порога, а когда они начинают угрожать ее жизни и здоровью, то она прекращает это делать. Азартные игры для Лолиты - это был «вид отдушины»: «Мне хотелось в казино... Я иногда собаку брала с собой. Потому что мне не хотелось домой».

Однажды она несколько дней играла в казино. Тогда совладелец заведения, с которым она была в хороших отношениях, подошел к ней и намекнул, что ей было бы неплохо остановиться, ведь сейчас она в плюсе - плюс 100 долларов, а общий оборот составил 1,7 миллиона долларов: «Теперь я точечно могу сыграть где-то... Все мои желания сыграть, они были с нежеланием возвращаться в нелюбимую постель».

Лолита подчеркивает, что в любой профессии необходимо обращаться за психологической помощью. Певица любит классическую психиатрию. В ее жизни был период, когда она попала в психиатрическую клинику. У артистки был синдром хронической усталости, переутомление, малокровие и прочее. Бывший супруг Лолиты тайком отвез ее в больницу, чем спас ей жизнь.

Знаменитость считает, что о ней больше говорят хорошего, чем плохого. Либо она этого не замечает. Да, была история с костюмом на фестивале «Жара» в Баку, когда певица разделась на сцене, что вызвало волну хейта и породило массу мемов.

Лолита рассказала, что в тот вечер познакомилась с Тиллем Линдеманнон. Они очень хорошо общались и выпивали. В итоге на сцене она появилась не совсем трезвая. Звезда объяснила, что она была на таком подъеме от знакомства, что в итоге вела себя на сцене очень раскованно.