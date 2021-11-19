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Кардиолог рассказал, при каком пульсе надо срочно вызывать скорую помощь

Боль в сердце. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Врач-кардиолог Юрий Конев рассказал, сколько ударов в минуту — норма пульса у человека, а когда надо срочно вызывать скорую помощь. По его словам, если пульс составляет более 90 ударов в минуту и в течение получаса-часа не снижается, это повод заподозрить у себя серьезные проблемы с сердцем.

Основных причин учащенного сердцебиения и тахикардии множество и зависят они от возраста пациента. Для молодых высокая ЧСС, вероятней всего, связана с регуляцией нервной системы. В пожилом возрасте причина относится к нарушению деятельности сердца.

Когда ЧСС выше 90 ударов в минуту, к примеру, при ходьбе, беге, различных физических нагрузках, а в спокойном состоянии снижается, нет никакого повода волноваться. Однако если этого не происходит, серьезный повод срочно обратиться к врачу.

Если выше 90, не нужно самостоятельно лечить сердце. Если в состоянии покоя пульс не успокаивается в течение получаса-часа, это показатель того, что все-таки у вас есть тахикардия. А причину тахикардии может оценить только врач. И точно вызывать скорую помощь нужно, когда ЧСС вовсе не определяется или выше 150 ударов в минуту,

— объяснил кардиолог в интервью 5-tv.ru.

Для тренировки сердечно-сосудистой системы, врач рекомендует меньше ездить на машине и больше двигаться. В день необходимо проходить не менее 10 тысяч шагов. Также плавание в бассейне и физические нагрузки способствуют выносливости сердца.

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