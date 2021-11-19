На аукционе продадут письмо Екатерины II о необходимости вакцинации

Вместе с документом будут выставлены портрет императрицы и работы Дмитрия Левицкого.

«Мы сегодня представляем на выставке 35 картин общей стоимостью $7 млн», — сообщила директор аукционного дома Екатерина МакДугалл. — Вместе с портретом Екатерины II мы выставляем на торги ее письмо о необходимости вакцинации в России».

Она рассказала, что императрица не стала издавать указ об обязательной вакцинации, а прежде всего подала личный пример подданным, привившись от оспы сама. За самодержицей последовали ее сын, фавориты и другие современники.

Как рассказал на пресс-конференции доктор искусствоведения Олег Хромов, Екатерине II привили оспу от болеющего крестьянского мальчика. Тогда не было вакцины, а делался надрез руки, и туда помещался биоматериал, взятый от больного человека. За ней последовали почти 150 человек из ближайшего окружения. Императрица проводила активную агитационную кампанию, чтобы убедить людей сделать прививку. Императрица рассуждает в письме, как организовать места для вакцинации и где взять на это средства. «Письмо — блестящий памятник той кампании, которая проводилась при императрице Екатерине», — сказал Хромов.