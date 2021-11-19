На аукционе продадут письмо Екатерины II о необходимости вакцинации
На торгах аукционного дома MacDougall' s в Москве продадут письмо Екатерины II о необходимости вакцинации от оспы, передает Znak.
На торгах аукционного дома MacDougall' s в Москве продадут письмо Екатерины II о необходимости вакцинации от оспы, передает Znak.
Вместе с документом будут выставлены портрет императрицы и работы Дмитрия Левицкого.
«Мы сегодня представляем на выставке 35 картин общей стоимостью $7 млн», — сообщила директор аукционного дома Екатерина МакДугалл. — Вместе с портретом Екатерины II мы выставляем на торги ее письмо о необходимости вакцинации в России».
Она рассказала, что императрица не стала издавать указ об обязательной вакцинации, а прежде всего подала личный пример подданным, привившись от оспы сама. За самодержицей последовали ее сын, фавориты и другие современники.
Как рассказал на пресс-конференции доктор искусствоведения Олег Хромов, Екатерине II привили оспу от болеющего крестьянского мальчика. Тогда не было вакцины, а делался надрез руки, и туда помещался биоматериал, взятый от больного человека. За ней последовали почти 150 человек из ближайшего окружения. Императрица проводила активную агитационную кампанию, чтобы убедить людей сделать прививку. Императрица рассуждает в письме, как организовать места для вакцинации и где взять на это средства. «Письмо — блестящий памятник той кампании, которая проводилась при императрице Екатерине», — сказал Хромов.
Письмо императрицы — первый известный документ о первой в России кампании по вакцинации. «Между прочими предметами должности <…> одним из главнейших почитаться должно заведение прививания», — пишет Екатерина во время своего путешествия в Крым генералу-фельдмаршалу графу Петру Румянцеву и подробно объясняет, как устроить вакцинацию. Ибо без вакцинации, по ее словам, «великий вред особливо в простом народе». Музейного уровня портрет императрицы и письмо самой Екатерины выставлены одним лотом (€800 тыс. — €1,2 млн).