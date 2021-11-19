Марина Хлебникова впала в кому

Отмечается, что 56-летняя артистка находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Дышать самостоятельно женщина не может, в настоящий момент она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), пишет Lenta.ru.

У певицы 50 процентов ожогов тела — пострадали кожа лица, туловище, ноги, а также верхние дыхательные пути. Врачи диагностировали ингаляционное поражение.

О пожаре в двухуровневой квартире исполнительницы стало известно в четверг, 18 ноября. Огонь удалось потушить в 22:50. Прибывшие на место сотрудники МЧС вынесли женщину с места возгорания в шоковом состоянии.