Певицу Марину Хлебникову госпитализировали в тяжелом состоянии после пожара

Очевидцы сняли на видео действия экстренных служб после пожара в квартире Марины Хлебниковой. Записи публикуются в социальных сетях. На них видны машины скорой помощи, которые стоят рядом с домом, где случилось возгорание.

Певица была госпитализирована в НИИ скорой помощи имени Склифосовского после возгорания в квартире. Согласно имеющимся данным, у певицы диагностировано отравление угарным газом, также у нее имеются ожоги по всему телу.

ЧП произошло вечером в четверг, 18 ноября. Возгорание случилось на втором этаже двухуровневой квартиры певицы на Ратной улице. Выгорели вещи в жилище на площади в десять квадратных метров. Пожар удалось оперативно ликвидировать в 22:50. Из дома спасли пять человек.

Известно, что в момент ЧП дома были певица, ее муж и дочь, однако пострадала только Марина Хлебникова. Обстоятельства и причины ЧП выясняются.

Telegram-канал Mash сообщает, что первой спасателей вызвала дочь певицы, Доминика. Она находилась в квартире вместе с мамой. По словам очевидцев, из подъезда на носилках сперва вынесли мужчину — в сознании, затем Марину. Она была без сознания, в обгоревшей одежде и ожогах.