Финалистка шоу «Эстония ищет суперзвезду» Алика Милова: я сразу почувствовала, что сцена - это мое

В свои 19 лет она добилась популярности не только на родине, но и за рубежом, а также выпустила несколько авторских песен. Сейчас Алика - финалист самого популярного песенного шоу в стране «Эстония ищет суперзвезду», но она нашла время и рассказала порталу Limon.ee о своих успехах.

Расскажи, когда у тебя появилась тяга к музыке, когда и как ты впервые запела?

Сама я родом из Нарвы и прожила там 13 лет, а потом переехала в Таллинн. Когда мне было четыре года, мои родители отдали меня в музыкальный ансамбль Magic Land. Как и все детские ансамбли, мы много выступали на разных праздниках и мероприятиях, и я очень хорошо запомнила свое первое выступление. Я вышла на сцену с песней «Раз ладошка, два ладошка», и как бы странно это ни звучало, я сразу почувствовала, что сцена - это именно то, что мне нужно, и то, с чем я хочу связать всю свою жизнь. Так я и начала петь и не заканчиваю до сих пор.

Первая популярность пришла к тебе после участия в Детской Новой волне 2012, когда тебе было всего девять лет. Какими были твои эмоции в момент выступления?

Сам факт, что я поехала на Детскую Новую волну, которая на тот момент казалась для меня невероятным конкурсом мирового масштаба, конечно, был очень шокирующим для меня. Ведь только тогда, когда мне уже напрямую сказали о том, что именно я от Эстонии еду в «Артек», меня накрыли эмоции, и я, наверное, единственный раз в жизни так сильно расплакалась от счастья и не могла остановиться. Скорее всего, все эти эмоции были потому, что в девять лет мне совершенно не казалось, что я какая-то особенная и во мне есть что-то такое, чего нет в других. Заявок на этот конкурс - десятки тысяч, поэтому попасть в топ лучших 15 певцов и выступать на стадионе в «Артеке» было очень круто как для меня, так и для моей семьи.

Тебе запомнился финал конкурса? После участия в Детской новой волне тебя еще не раз приглашали на этот конкурс в качестве гостя, где ты выступала в дуэте с лучшими артистами...