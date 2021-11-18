Поймавший утку в таллиннском пруду мужчина, пытался прикончить ее на глазах у ребенка
Департамент окружающей среды и Эстонское орнитологическое общество однозначно осуждают подобную деятельность.
Департамент окружающей среды и Эстонское орнитологическое общество однозначно осуждают подобную деятельность.
Эстонское общество защиты диких животных написало в Facebook несколько дней назад о том, как неизвестный мужчина накинул петлю на шею утки у пруда около центра Лаагри и начал сворачивать птице шею. Изначальный пост был сделан встревоженным жителем Лаагри в одной из групп Facebook.