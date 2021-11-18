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Поймавший утку в таллиннском пруду мужчина, пытался прикончить ее на глазах у ребенка

Утки ФОТО: Eesti metsloomaühing

Департамент окружающей среды и Эстонское орнитологическое общество однозначно осуждают подобную деятельность.

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Эстонское общество защиты диких животных написало в Facebook несколько дней назад о том, как неизвестный мужчина накинул петлю на шею утки у пруда около центра Лаагри и начал сворачивать птице шею. Изначальный пост был сделан встревоженным жителем Лаагри в одной из групп Facebook.

«Сегодня видела, как какой-то тип подошел к мосту и начал кормить уток хлебом. Я еще успела объяснить своему ребенку, что хлеб – не еда для уток, и что этот дядя делает нехорошо. Потом я увидела, как он бросил в воду петлю, а через мгновение на этой веревке уже была утка. Остальные с криками разлетелись. Когда он начал сворачивать пополам этой утке шею, я закричала», – рассказывает автор о случившемся.

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