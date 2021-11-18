Звезда фильма «Ночной дозор» умер в возрасте 58 лет

«Сейчас я узнала, что вчера ушел Игорь Савочкин. Один из тех, кто был добр ко мне в те времена, когда я начинала», — рассказала она.

Точная причина смерти артиста пока не называется. Сообщалось, что он был госпитализирован с болью в спине. Однако позднее почувствовал себя лучше и его выписали из больницы.