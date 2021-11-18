Амбициозный таллиннский бургерье рассказал, как ему удалось завоевать сердца и желудки клиентов

На передачу Март Лаас принес три самых популярных гамбургера среди клиентов. А именно, острый Animal Style, классический чизбургер и веганский бургер.

Эстонцы очень любят острые бургеры,

- говорит Март Клаас, удивляясь, что такой выбор самый популярных у жителей нашей страны.

Хотя в Эстонии много бургерных заведений, работы хватает везде. «У нас три места, и мы делаем в среднем 4000 гамбургеров в неделю», – сказал Клаас. Самый близкий его сердцу, или, скорее, желудку – это классический чизбургер.

По словам Клааса, фастфуд тоже может быть полезным. ''Важно, чтобы все продукты были свежими, полезными для здоровья и изготовленными из высококачественных материалов.

Сегодня много есть того, что называют быстрым питанием, но, на самом деле, это здоровая еда. Например, поке боулы, – сказал Клаас.

Ведущий поинтересовался, как Март пришел к тому, чтобы начать готовить бургеры. "У тебя же есть опыт работы в качестве повара, насколько мне известно", - добавил он. "На самом деле это произошло спонтанно. Помню мы с другом решили открыть летний сезонный ресторан в зоне парковки на крыше Виру кескуса. Людям очень понравилось, и мы решили открыть постоянное место. Теперь у нас из три", - рассказал о молниеносной истории успеха Клаас.



"Очень высокая конкуренция, которая продолжает расти. Начать такое действительно не сродно, но нужно учитывать, что привлечь внимание будет не так просто, когда выбор такой большой", - рассказывает Марк.



Макдональдс или бургеры для гурманов?

"У нас свежее мясо, булочки пекутся с утра, все высшего сорта", - объясняет Март, добавляя, что многие делают выбор в пользу качественных продуктов.