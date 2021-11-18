Как приготовить идеальную жареную картошку: пошаговая инструкция
Жареная картошка — одно из любимых блюд у многих россиян. При этом ее приготовление, при всей простоте рецепта, вызывает массу вопросов и споров.
Жареная картошка — одно из любимых блюд у многих россиян. При этом ее приготовление, при всей простоте рецепта, вызывает массу вопросов и споров.
На самом деле, чтобы приготовить идеальную жареную картошку, нужно знать несколько лайфхаков и не забывать выполнять несколько простых действий. Подробнее об этом — в материале «Рамблера».
Правильно выбирайте картофель
Мало кто знает, но лучший вариант сорта картофеля для жарки — это красный картофель. При приготовлении он отлично держит форму и не разваливается.
Очистите картошку от кожуры и нарежьте ее дольками. Постарайтесь сохранять одинаковую толщину и примерно одинаковый размер. Слишком толсто нарезать не следует.
Подсушите
Промойте нарезанную картошку в дуршлаге и затем насухо оботрите бумажными полотенцами, удалив остатки воды.
Правильно выбирайте сковороду
Выбирайте толстостенную сковороду с достаточно высокими бортами и широким днищем, чтобы вместилось весомое количество картофеля.
Картошки должно быть вдвое меньше полной вместимости сковороды. Разогрейте сковородку и налейте подсолнечного масла.
Не ворошите картофель постоянно
Высыпьте картофель и тут же перемешайте его, чтобы подсолнечное масло полностью обмазало все дольки. Затем на сильном огне жарьте картофель 3-5 минут, осторожно перемешайте и снова жарьте около 5 минут. По прошествии этого времени убавьте огонь на средний и снова перемешайте. После этого картофель старайтесь ворошить по минимуму. Но следите за тем, чтобы дольки не подгорали.
Солим в конце жарки
Это важное правило — солить только в самом конце приготовления, иначе картофель начнет разваливаться, а при перемешивании превратится в кашу.
Жарить картошку нужно порядка 20-25 минут — это приблизительное время, за которое можно приготовить блюдо на сковороде средних размеров. Тем не менее, действуйте по ситуации.
Учитывая эти важные правила, вы сможете приготовить идеальную жареную картошку.