Эстонский астролог Кристина Иванова дает советы, как пережить опасное полнолуние 19 ноября

Затмение открывает последний коридор затмений этого года. На самом деле, если уж серьезно, а не шаблонно говорить о теме затмений, то этот самый коридор начался новолунием 5 ноября. И те, кого оно реально касается, начали чувствовать влияние неких вещей, которые могут стать знаками судьбоносных перемен. Эмоционально коридоры затмений касаются всех людей на земле, потому что мы живем в социуме и вынуждены контактировать с остальными. Физически или на уровне реальных событий - лишь некоторых, поэтому не надо драматизировать.
Про некоторых скажу пару слов. Это люди, рождённые в периоды 17-21.11 и 17-21.05, 17-21.08, 17-21.02. Они могут почувствовать на себе влияние этого затмения. Или если ваши личные планеты попадают в градусы затмения. Заочно это определить невозможно, надо строить карту. Как правило, когда затмения касаются наших личных планет, то они могут указывать на важные, иногда фатальные события в жизни. Например, на неожиданные переезды, получение известий, кардинально меняющих жизнь, необходимость операций и т.д. Ключевые слова: очень быстрая замена старого на новое. Обычно среднестатистический человек воспринимает это как негатив, но это далеко не всегда ужас ужасный.
Энергия затмения неспокойная. Есть повышенная опасность аварий, травм, конфликтов. Вы можете услышать совершенно неожиданные новости, на которые придётся очень быстро реагировать.
Не испытывать на себе неоправданный риск из серии «авось повезёт?»
Не лезть в финансовые и любовные авантюры, не выяснять отношения, потому что можно дойти до абсурдных решений расстаться на пустом месте, например. Помним про фатальность периода.
Я бы не делала крупных покупок и не покупала авиабилеты.
В критической ситуации не тормозить, а принимать быстрые решения.
Много гулять или работать, не переедать.
Избегать конфликтов и ссор.