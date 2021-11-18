Эстонский астролог Кристина Иванова дает советы, как пережить опасное полнолуние 19 ноября

Затмение открывает последний коридор затмений этого года. На самом деле, если уж серьезно, а не шаблонно говорить о теме затмений, то этот самый коридор начался новолунием 5 ноября. И те, кого оно реально касается, начали чувствовать влияние неких вещей, которые могут стать знаками судьбоносных перемен. Эмоционально коридоры затмений касаются всех людей на земле, потому что мы живем в социуме и вынуждены контактировать с остальными. Физически или на уровне реальных событий - лишь некоторых, поэтому не надо драматизировать.

Про некоторых скажу пару слов. Это люди, рождённые в периоды 17-21.11 и 17-21.05, 17-21.08, 17-21.02. Они могут почувствовать на себе влияние этого затмения. Или если ваши личные планеты попадают в градусы затмения. Заочно это определить невозможно, надо строить карту. Как правило, когда затмения касаются наших личных планет, то они могут указывать на важные, иногда фатальные события в жизни. Например, на неожиданные переезды, получение известий, кардинально меняющих жизнь, необходимость операций и т.д. Ключевые слова: очень быстрая замена старого на новое. Обычно среднестатистический человек воспринимает это как негатив, но это далеко не всегда ужас ужасный.