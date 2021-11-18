Советы экспертов: непременно учитывайте эти моменты при планировании путешествий

«Исходя из объемов наших продаж страхования путешествий мы видим, что желание людей путешествовать достаточно велико. К счастью, большинство туристов понимают, что в настоящее время наличие страховки для путешествия очень важно, – отмечает руководитель отдела страхования путешествий Salva Эпп Ульфсак. – Salva стала первой эстонской страховой компанией, предлагающей в рамках страхования путешествий покрытие, связанное с заболеванием Covid-19, и данная услуга уже помогла многим туристам. Но в нынешней ситуации поездки связаны с целым рядом нюансов, о которых многие люди могут даже не догадываться». Ниже мы приводим несколько советов Salva о планировании путешествия 1. Тщательно планируйте полеты с пересадками и обязательно предусмотрите запас времени В связи с различными ограничениями, правилами и их постоянными изменениями при планировании полетов с пересадками стоит предусмотреть достаточный запас времени. Например, мы сталкивались с ситуациями, когда в случае пересадки помимо наличия паспорта вакцинации страна назначения также требует прохождение теста на Covid. Так как возможность сделать дополнительный тест предоставляется далеко не во всех аэропортах или же пункт для прохождения теста сложно сразу найти, могут возникать ситуации, когда пассажир просто не успевает на следующий рейс. 2. Проверьте срок действия паспорта вакцинации У многих жителей Эстонии сроки действия паспортов вакцинации истекают как раз в новогодний период, в связи с чем мы советуем проверить действие своего паспорта вакцинации заблаговременно до начала поездки. Удобнее всего это можно сделать по адресу kontroll.digilugu.ee, отсканировав QR-код вашей справки и введя страну назначения и дату поездки. Любые страны, кроме проверки справок, могут как устанавливать другие ограничения, так и изменять условия действия справок. Так как вызванный действиями властей ущерб не возмещается ни одним страховым обществом Эстонии, перед началом путешествия необходимо обязательно ознакомиться с установленными в стране назначения требованиями. Сделать это можно на сайте reisitargalt.vm.ee или reopen.europa.eu .

3. Если страна назначения требует подробный страховой полис



Многие страны в текущей ситуации установили очень подробные требования к договорам страхования путешествий. Если соответствие таким требованиям прямо не прописано в договоре, страна назначения может и не пропустить туриста через границу. «Перед тем как отправляться в дорогу нужно точно выяснить, что именно страна назначения хочет видеть в страховом полисе. Например, недавно Коста-Рика потребовала от нашего клиента наличия конкретного договора, в котором цифрами указано, что дополнительные расходы на размещение, возникшие в связи с обусловленным заболеванием Covid-19 карантином, должны быть покрыты в размере не менее 2000 евро. Если клиент обратится к нам, при необходимости мы можем выдать ему отдельное подтверждение относительно защиты от Covid-19, которое потребуется предъявить в стране назначения», – объясняет руководитель отдела по страхованию путешествий Salva Эпп Ульфсак.



4. Если вы планируете путешествовать самостоятельно, тщательно подготовьтесь к поездке



Если вы самостоятельно организуете свое путешествие, нужно очень тщательно к нему подготовиться и найти самую свежую информацию относительно правил по пересечению границы и требований как страны назначения, так и транзитных стран. Также стоит обязательно посоветоваться с людьми, которые совсем недавно вернулись из поездок. Хорошими источниками такой информации могут быть, например, сайт trip.ee, портал ReisiTargalt или турфирмы.



5. Выберите место размещения, которое не требует предоплаты



Ситуация в любой точке мира может меняться очень быстро, и вы никогда не сможете с уверенностью предугадать, не закроется ли внезапно государственная граница, или же, возможно, вы сами решите отложить поездку, опасаясь коронавируса. В таких случаях страхование ничем не сможет помочь, и поэтому стоит выбрать такое место для ночлега, которое не требует большой предоплаты. Если же подходящее для вас место размещения все-таки требует предоплату, то перед ее уплатой тщательно прочитайте условия возврата денег в случае отмены поездки в связи с действиями властей.



6. Во время путешествия заболевает попутчик – что станет с остальной компанией?



Связанные с самоизоляцией (карантином) дополнительные расходы покрываются на основании страхования здоровья Salva в сумме до 2000 евро на одного застрахованного, если застрахованный или его попутчик (если они путешествуют вдвоем) получает положительный диагноз Covid-19.



В случае семейной поездки, во время которой один из членов семьи заболевает, Salva возмещает возникшие вследствие карантина дополнительные расходы всей семьи на размещение и новые билеты на обратный рейс в сумме до 2000 евро на одного застрахованного.



Большим преимуществом Salva является то, что включенное в страхование путешествий страховое покрытие, распространяющееся на заболевание вирусом Covid-19 до поездки еще в Эстонии, или на расходы на пребывание на карантине и обратную поездку, возникшие во время путешествия, действует без дополнительной платы.

Говоря о страховании путешествий, стоит помнить о том, что соответствующий страховой договор нужно заключить немедленно после покупки поездки или уплаты первого частичного платежа. Если страхование здоровья можно оформить еще во время нахождения в аэропорту, то страхование срыва поездки должно быть оформлено немедленно после покупки туристического пакета или авиабилетов, так как защита от отмены рейса начинает действовать через 4 дня после заключения договора. В таком случае страховое покрытие действует в течение всего периода перед поездкой. Заблаговременное оформление страхования не увеличивает стоимость страхового договора, однако при этом оно обеспечивает страховую защиту от неожиданностей, которые могут произойти еще до начала поездки.



Страхование путешествий Salva покрывает расходы на лечение, которые возникли в иностранном государстве в связи с заболеванием Covid-19 и были предусмотрены страхованием здоровья. Кроме того, отдельно покрываются возможные обусловленные карантином дополнительные расходы на размещение и новые авиабилеты в размере до 2000 евро. Страхованием срыва поездки покрываются также случаи, когда застрахованный получает положительный диагноз коронавируса до поездки, в связи с чем не может отправиться в путешествие – в таком случае Salva возмещает стоимость неиспользованного турпакета. В случае семейного страхования, при отмене поездки в связи с заболеванием одного из членов семьи возмещается стоимость несостоявшегося путешествия всей семьи.