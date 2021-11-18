Галкин показал интерьер роскошной спальни Пугачевой в замке
Юморист опубликовал семейное видео, на котором запечатлен интерьер личной комнаты народной артистки СССР, пишет Topnews.
Юморист опубликовал семейное видео, на котором запечатлен интерьер личной комнаты народной артистки СССР, пишет Topnews.
В комнате был приглушенный свет из-за плотно задвинутых шторы и включенных прикроватных светильников, однако с легкостью можно было рассмотреть некоторое детали. Комната в целом довольно просторная, но из-за плотно расставленной мебели это не ощущается. Интерьер же спальни певицы выполнен в светлых пастельных тонах. Из мебели там есть большая двуспальная кровать, туалетный столик, винтажные диван и два кресла, кофейный столик, а также плазменный телевизор. Кроме того, на одной из стен спальни примадонны есть большая икона и картина.
Вероятно поклонники были рады увидеть редкие кадры с Пугачевой еще и в ее личном пространстве.
Стоит отметить, что в начале года стала известна стоимость замка певицы и юмориста в деревне Грязь. По данным источников, строительство особняка в шесть этажей обошлось Пугачевой и Галкину в десять миллионов долларов. Кроме того на его содержание пара расходует примерно восемь тысяч долларов в месяц. На придомовой территории имеется бассейн, а в самом замке — кинотеатр, большой гараж и амфитеатр.