Галкин показал интерьер роскошной спальни Пугачевой в замке

Телеведущий и шоумен Максим Галкин активно ведет Instagram и довольно часто делится с поклонниками семейными видео с детьми и супругой Аллой Пугачевой. Среди последних его публикаций оказалось видео личной комнаты примадонны, которое приоткрыло завесу жизни Пугачевой. На кадрах записи показан момент общения Аллы Борисовны с детьми.

В комнате был приглушенный свет из-за плотно задвинутых шторы и включенных прикроватных светильников, однако с легкостью можно было рассмотреть некоторое детали. Комната в целом довольно просторная, но из-за плотно расставленной мебели это не ощущается. Интерьер же спальни певицы выполнен в светлых пастельных тонах. Из мебели там есть большая двуспальная кровать, туалетный столик, винтажные диван и два кресла, кофейный столик, а также плазменный телевизор. Кроме того, на одной из стен спальни примадонны есть большая икона и картина.

Вероятно поклонники были рады увидеть редкие кадры с Пугачевой еще и в ее личном пространстве.