Разозленная эстонская мать: я вообще могу наврать школе, что делала ребенку тест

Кайре (имя изменено - редакции известно) обратилась в редакцию Elu24, поскольку попала в запутанную ситуацию: ее ребенку в школе дали три теста на коронавирус, чтобы сделать их дома. Однако тесты не содержали никаких инструкций. «Я понятия не имею, правильно ли был проведен тест, но мы получили отрицательный результат, и ребенок с радостью пошел в школу», - говорит Кайре.

Мать мальчика не понимает, почему в школа дала тесты на дом, и почему они не делались под бдительным присмотром учителя. «В принципе, я могла и не делать никакого тест,а и школа не узнала бы», - говорит мать.

«Я действительно не понимаю, почему эта ситуация так сбивает с толку и какая от этого польза — делать тесты дома, если никто не контролирует этот процесс».

По словам Айри Илиссон-Круз, руководителя отдела коммуникаций Министерства образования и науки, две недели тестирования остались позади, и в школах существует практика того, как часто, где и как целесообразно проводить экспресс-тестирование с учетом специфики заведения. «Мы рекомендуем проходить тестирование два раза в неделю и уделять особое внимание тем, кто не был вакцинирован или не болел этим заболеванием в течение последних шести месяцев. Если руководитель школы сочтет это необходимым в связи с эпидемиологической ситуацией в школе или регионе, тестирование можно продолжать, как и раньше - все сотрудники школьной семьи могут проходить тестирование три раза в неделю», - поясняет она.

Согласно проведенному опросу, 50 процентов тестировали учеников в школе и 23 процента — дома, а 27 процентов тестировали как в школе, так и дома.

«Целью тестирования является быстрое обнаружение инфицированных людей и предотвращение образования очагов в школах, чтобы дети могли посещать учебные заведения. Это доверительная мера, и дома проверять никто не собирается. Школы по-разному договорились с учениками о том, как сообщать о результатах теста - информирован ли классный руководитель, только если результат положительный или все сообщают, что они сдали тест, и результат был отрицательным, некоторые школы попросили фотографию, и т.п. Если по какой-либо причине родитель обнаруживает, что он или она не хочет, чтобы его или ее ребенок проходил тестирование, ребенок не будет проходить экспресс-тест, независимо от того, в школе это проходит или дома», - говорит Илиссон-Круз.