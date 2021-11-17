Огорченный иностранец: я расстался с эстонкой, потому что она не давала мне есть фастфуд

Два года назад Питер Пакс переехал жить в Эстонию: «Мы познакомились в Австралии. Мы начали много путешествовать вместе по Азии, Европе и США. С тех пор как началась пандемия, нам пришлось выбирать, где осесть», - говорил фокусник в августе.

Но почему они вообще расстались? По словам Питера, с годами они начали отдаляться друг от друга. «Наши пути начали расходиться», - говорит Питер. «Хотя мне нравится заниматься спортом и есть здоровую пищу, иногда мне нравится употреблять много нездоровой еды. Но ее это не волновало, и в конце концов я начал тайно есть фастфуд. Звучит забавно, но главное, это то, что мы начали замечать недостатки друг друга».

Питер Пакс ФОТО: Margus Ansu

Сейчас Питер ищет новую даму сердца. Ему нравится, что эстонские женщины прямолинейны и знают, чего хотят. «Конечно, я в курсе, что эстонские женщины - одни из самых красивых в мире, это определенно бонус», - смеется Питер.

Верит ли мужчина, что снова найдет любовь в Эстонии? «Я не могу предсказать будущее, но жизнь - это приключение, и в какой-то момент вы можете найти любовь». И Питер уже работает в этом направлении, листая Tinder. «Но меня это смущает», - смеется мужчина, который говорит, что иногда обожает Tinder, а иногда ненавидит его. Он утверждает, что ему действительно нравится знакомиться с новыми людьми, но больше — в реальной жизни.