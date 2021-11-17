Девушка заставила бойфренда сделать тату с ее именем и бросила его
Девушка из США по имени Лана узнала об измене бойфренда, но отомстила ему так, что молодой человек забудет ее нескоро, пишет Indepented.
Девушка из США по имени Лана узнала об измене бойфренда, но отомстила ему так, что молодой человек забудет ее нескоро, пишет Indepented.
Как рассказала американка, парень, поняв, что про его измену стало известно, сам попросил у нее прощения. Она не стала выгонять экс-бойфренда, а сделала вид, что не обижается на него, но это была уловка.
Лана сообщила неверному, что простит его, однако при одном условии: он должен сделать на руке татуировку с ее именем. Парень согласился и пошел в тату-салон, не подозревая, что девушка после этого перестанет с ним общаться.
«Когда бывший хочет, чтобы ты вернулась к нему, говоришь ему сделать тату со своим именем, но сразу после этого исчезаешь,» — прокомментировала Лана.
Пользователи сети поддержали идею американки.
«Горжусь тобой», — написал один из зрителей.