Девушка заставила бойфренда сделать тату с ее именем и бросила его

Как рассказала американка, парень, поняв, что про его измену стало известно, сам попросил у нее прощения. Она не стала выгонять экс-бойфренда, а сделала вид, что не обижается на него, но это была уловка.

Лана сообщила неверному, что простит его, однако при одном условии: он должен сделать на руке татуировку с ее именем. Парень согласился и пошел в тату-салон, не подозревая, что девушка после этого перестанет с ним общаться.

«Когда бывший хочет, чтобы ты вернулась к нему, говоришь ему сделать тату со своим именем, но сразу после этого исчезаешь,» — прокомментировала Лана.

Пользователи сети поддержали идею американки.