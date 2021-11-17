Фото из рая: знойная эстонка отдыхает на Бали в роскошном отеле

Блогерская пара Катри (Палм) Катс и Юхан Сярглеп вместе более десяти лет, но девушка признает, что, несмотря на идеальные фото у них тоже бывают конфликты: «Мы, конечно, не идеальны, но мы особо не ссоримся. Мы не кричим друг на друга и не кидаемся словами. Время от времени у нас бывают споры, но это нормально».