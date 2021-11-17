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Фото из рая: знойная эстонка отдыхает на Бали в роскошном отеле

Катри Катс ФОТО: скриншот

Большую часть года блогер и предприниматель Катри Катс живет на тропическом Бали и часто делится оттуда с нами экзотическими и сексуальными снимками.

Недавно Катри Катс снова показала снимки и видео роскошного пляжного отдыха в Instagram. Местоположение поста - бутик-отель Indiana Kenanga на Бали.

Блогерская пара Катри (Палм) Катс и Юхан Сярглеп вместе более десяти лет, но девушка признает, что, несмотря на идеальные фото у них тоже бывают конфликты: «Мы, конечно, не идеальны, но мы особо не ссоримся. Мы не кричим друг на друга и не кидаемся словами. Время от времени у нас бывают споры, но это нормально».

В 2015 году Катри и ее возлюбленный Юхан отправились исследовать мир. Путешествуя по теплым странам, Катри очень полюбила бикини, поэтому в 2019 году она основала собственную компанию по производству бикини под названием Kiss'n'Thrill.

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