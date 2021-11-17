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На себя не похож: измученный вид похудевшего Семчева поразил поклонников

Александр Семчев. ФОТО: Марина Пушкарь

Поклонники не узнали истощенного после диеты актера Александра Семчева

Некоторое время назад актер стал рекордсменом среди сбросивших вес коллег по цеху. Но у всего есть обратная сторона медали, пишет Пятый канал.

Похудевший актер Александр Семчев поразил поклонников нездоровым, по их мнению, внешним видом. Об этом можно судить по отзывам подписчиков актера Игоря Жижикина, который на своей странице в Instagram опубликовал совместное фото с Семчевым и стриптизером Сергеем Глушко (Тарзаном). Комментаторы признаются, что буквально не узнали звезду сериалов и кино.

«Семчев на себя не похож»; «Обалдеть, а я и не узнал»; «Заметно похудел... Лицо повисло. Как шарпей»; «То, что похудел молодец, носить на ногах такой груз, это сложно! Но лицо надо бы подтянуть»; «Внешний вид измученный какой-то», — пишут фолловеры.

Ранее Семчев рассказывал, что операций по уменьшению желудка он не делал, сбросить вес ему помогло всего одно правило: меньше есть.

«Просто прекратил обжорство. Была булимия. Теперь жру мало», — цитирует Семчева 7Дней.ru.

Как рассказывал 5-tv.ru, Александр Семчев стал рекордсменом по похудению среди актеров. За несколько лет он сбросил вес со 190 килограммов до 120 и сменил размер одежды с 72-го на 58-й. По словам актера, он соблюдал Великий пост, а также отказался от сладкого и жареного, калорийных соусов и алкоголя.

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