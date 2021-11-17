Автопортрет Фриды Кало продали на аукционе за рекордную сумму

«Автопортрет Фриды Кало 1949 года «Diego y yo» («Диего и я») взлетел до 34,9 миллиона долларов, побив предыдущий рекорд художницы на открытых торгах в размере восьми миллионов долларов. Эта загадочная работа - последний "бюстовый" автопортрет Кало, завершенный перед ее смертью в 1954 году», - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте аукционного дома.

На автопортрете Кало изображена с нарисованным на лбу лицом ее супруга, художника Диего Риверы. При этом Ривера изображен с тремя глазами. Как сообщает аукционный дом, работа приобретена коллекцией Эдуардо Ф. Константини, который, в частности, основал музей латиноамериканского искусства в Буэнос-Айресе.

#AuctionUpdate: Frida Kahlo’s 1949 self-portrait ‘Diego y yo (Diego and I)’ soars to $34.9M, smashing the artist’s previous $8 million public auction record. This enigmatic work is Kahlo’s final ‘bust’ self-portrait completed before her death in 1954. pic.twitter.com/NVJZ3c8FOV — Sotheby's (@Sothebys) November 17, 2021