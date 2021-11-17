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Автопортрет Фриды Кало продали на аукционе за рекордную сумму

Плакат биографического фильма «Frida. Viva la Vida» о художнице Фриде Кало. ФОТО: Filmiplakat

Автопортрет мексиканской художницы Фриды Кало «Диего и я» продан на аукционе в Нью-Йорке за примерно 34,9 миллиона долларов, сообщает аукционный дом Sothebey's, сообщают «РИА Новости».

«Автопортрет Фриды Кало 1949 года «Diego y yo» («Диего и я») взлетел до 34,9 миллиона долларов, побив предыдущий рекорд художницы на открытых торгах в размере восьми миллионов долларов. Эта загадочная работа - последний "бюстовый" автопортрет Кало, завершенный перед ее смертью в 1954 году», - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте аукционного дома.

На автопортрете Кало изображена с нарисованным на лбу лицом ее супруга, художника Диего Риверы. При этом Ривера изображен с тремя глазами. Как сообщает аукционный дом, работа приобретена коллекцией Эдуардо Ф. Константини, который, в частности, основал музей латиноамериканского искусства в Буэнос-Айресе.

Фрида Кало (1907-1954) за свои 47 лет написала немногим более 100 картин, которые кто-то относит к жанру наивного искусства, кто-то - к фолк-арту, а кто-то считает сюрреализмом чистой воды. Картины Фриды разбросаны по всему миру: они хранятся в музеях и частных коллекциях. Выставки проводятся крайне редко и каждый раз вызывают ажиотаж.

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