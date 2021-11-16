«Смешная и нелепая»: народ оценил нарядившуюся в платье-фантик Рудковскую

К вкусу Рудковской можно относиться как угодно, но отрицать очевидное нельзя: после каждого публичного мероприятия она оказывается в центре внимания не в последнюю очередь из-за своих нарядов. Гардероб светской львицы, в котором собраны наряды от самых разных дизайнеров, на самом деле поражает. Рудковская сама признавалась, что собирает одежду люксовых брендов, пишет Eg.ru.

Однако не все платья Яны вызывают восторг у ее поклонников и пользователей Сети. Наоборот, иногда они высмеивают супругу Евгения Плющенко за смешные и даже нелепые наряды. Так и произошло вчера, 15 ноября, когда Рудковская посетила Бал дебютанток Tatler в золотом платье-бюстье с многослойной юбкой от ливанского дизайнера Джорджа Хобейка из коллекции весна-лето 2021. К нему светская львица подобрала клатч в тон и корону.

«Я готова к балу Tatler», — поделилась Яна на своей странице в Instagram.

Подписчики не смогли удержаться от шуток в ее сторону при виде необычного платья. Чаще всего Рудковскую сравнивали с новогодней елкой. Другие же пользователи Сети сочли, что ее наряд от кутюр похож на оберточную бумагу и даже фантик. Звезда опубликовала несколько постов, посвященных вчерашнему светскому мероприятию. И под каждым из них она получила замечания по поводу своего образа.

«Платье напоминает фантик»; «Когда деньги есть, а вкуса нет»; «Чем бы дитя ни тешилось»; «Клатч не идет, уж слишком поцарапанный»; «Веник»; «Немного на елочку похожа»; «Косит все под девочку в свои 55»; «Смешная и нелепая Янка»; «Платье и Яна живут отдельно», — пишут фолловеры Рудковской.

Вместе с Яной на балу появился ее старший сын от Евгения Плющенко Александр, который больше известен как Гном Гномыч. Он, в отличие от своей звездной мамы, был одет не так броско, и все равно его напоминающий наряд принца костюм сразу же бросался в глаза. Правда, сочувствующие ему интернет-пользователи совершенно не обратили внимания на его образ, тут же в очередной раз высказав Рудковской претензии по поводу якобы загубленного детства ее ребенка.