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Борьба с длительным ковидом: уже почти год я не чувствую ни вкусов, ни запахов
Объясняет профессор Тартуского университета

«Мороженое острое, а все остальное слишком соленое. Год спустя я распознаю только вкус малины». Рут Калда, семейный врач и профессор семейной медицины в Тартуском университете, объяснила, почему у части переболевших Covid не восстановились вкусовые рецепторы.

В начале ноября мы писали о телепродюсере Трийн Лухатс, у которой наблюдается ряд побочных эффектов заболевания. Так, спустя восемь месяцев после болезни женщина до сих пор не ощущает вкусов. «Временами это довольно безумно», - признается Лухатс, добавив, что у нее также есть проблемы с памятью. «Я знаю, как зовут человека, но никак не могу вспомнить имени, в моей голове полная пустота. А иногда даже забываю имя мужа!» - говорит Лухатс.

После публикации статьи десятки эстонцев написали, что женщина не одинока в своей проблеме.

По словам 63-летней Пирет, у нее хорошее здоровье, но в марте прошлого года они с мужем заболели коронавирусом. «Я не могу сказать, болела ли я в легкой или тяжелой форме, но я бы не пожелала этого даже врагу», - прокомментировала читательница.

«Вообще не было сил. Я еле доходила три метра до туалета», - описала она течение болезни, во время которой также пропал вкус. Сегодня, восемь месяцев спустя, Пирет плохо чувствует на вкус еду. «Вкусовые рецепторы сошли с ума: сегодня все соленое, на следующий день — перченое, даже мороженое. Я не понимаю, что происходит», - жалуется женщина.

Если в прошлом Пирет был чуждым насморк и кашель, то теперь каждое утро у нее насморк. «Через несколько часов после подъема он снова исчезает», - негодует она.

«5 декабря будет год, когда я в последний раз слышала запахи», - сказала 29-летняя Кюлли. Хотя большинство симптомов болезни - насморк, кашель и потеря вкуса - исчезли в течение полутора недель, то обоняние еще не восстановилось. «Единственное, что я действительно ощущаю, это вкус и запах малины». По словам Кюлли, лук и чеснок пахнут для нее одинаково, а молочные продукты на вкус, как мыло. «Если бы кошка написала бы в комнате, я бы этого не почувствовала. Еще мне приходится все время проверять подгузник ребенка, потому что я не слышу его запаха. А еще я точно могу приготовить что-то несъедобное!»

В заключение Кюлли сказала, что, хотя теперь сменить подгузник и очистить кошачий туалетный лоток намного проще, потеря обоняния ее очень беспокоит.

57-летний водитель Алар сказал, что семь дней болезни были для него, как в аду. «Я был похож на пьяницу, которого сильно избили», - рассказал он. Алар по-прежнему плохо себя чувствует. «Сил мало, в помещении нужно потеть. Маску вообще нельзя носить, потею, как в сауне ». Также у мужчины есть проблемы с обонянием. «Я чувствую запах жидкости для омывания стекла, запахи апельсина и лимона. А когда я вдруг слышу неприятный запах из туалета — сразу становиться даже приятно», - сказал он, потому что распознавания запахов делает его более радостным.

Объясняет Рут Калда, профессор семейной медицины Тартуского университета.

Рут Калда ФОТО: Erakogu

Почему у некоторых людей спустя несколько месяцев после болезни все еще остаются симптомы?

Это можно назвать «длительным Covid» (хроническим Covid). Это может затронуть до 10 процентов всех переболевших Covid-19. И аж до 60–80 процентов тех, кто находился на стационарном лечении. Причины, по которым так происходит с одними, но не с другими, все еще исследуются. Covid-19 может вызывать повреждение многих органов (почек, легких, сердца и т. д.). Это может быть связано с началом хронического воспалительного процесса или собственным иммунным ответом организма.

Было обнаружено, что длительный Covid чаще встречается у пожилых людей, у тех, кто переболел им в тяжелой форме, и у тех, кто был в интенсивной терапии. Также было обнаружено, что если у человека более пяти симптомов Covid-19, риск длительного Covid намного выше.

Какими могут быть эти симптомы и как долго они могут длиться?

Каждый пятый человек, перенесший Covid, может иметь от одного до нескольких симптомов заболевания в течение более пяти недель, а примерно у каждого десятого они сохраняются более 12 недель. Наиболее частыми симптомами являются усталость, головная боль, плохое самочувствие после физических нагрузок, одышка, кашель, боли в мышцах и суставах, а также проблемы с обонянием и вкусом, проблемы с желудочно-кишечным трактом, учащенное сердцебиение. Также могут возникать проблемы с памятью, вниманием и беспокойством. Однако наиболее часто встречается синдром усталости. Трудно сказать, как долго могут длиться симптомы.

Как может человек целый год не ощущать вкуса еды?

Считается, что это может быть связано как с прямым вирусным поражением, так и с дисфункцией нервных импульсов, которая не позволяет молекулам запаха достигать обонятельного нерва. Этим явлениям иногда способствует повреждение мелких капилляров рядом с обонятельными рецепторами.

Восстановление обоняния требует от пациента тренировки обоняния. Для этой цели используются первичные запахи, основанные на памяти и опыте, чтобы заставить вновь работать нервные окончания.

В начале ноября мы писали о телепродюсере Трийн Лухатс, у которой наблюдается ряд побочных эффектов заболевания. Так, спустя восемь месяцев после болезни женщина до сих пор не ощущает вкусов. «Временами это довольно безумно», - признается Лухатс, добавив, что у нее также есть проблемы с памятью. «Я знаю, как зовут человека, но никак не могу вспомнить имени, в моей голове полная пустота. А иногда даже забываю имя мужа!» - говорит Лухатс.

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