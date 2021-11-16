Борьба с длительным ковидом: уже почти год я не чувствую ни вкусов, ни запахов

В начале ноября мы писали о телепродюсере Трийн Лухатс, у которой наблюдается ряд побочных эффектов заболевания. Так, спустя восемь месяцев после болезни женщина до сих пор не ощущает вкусов. «Временами это довольно безумно», - признается Лухатс, добавив, что у нее также есть проблемы с памятью. «Я знаю, как зовут человека, но никак не могу вспомнить имени, в моей голове полная пустота. А иногда даже забываю имя мужа!» - говорит Лухатс.

После публикации статьи десятки эстонцев написали, что женщина не одинока в своей проблеме.

По словам 63-летней Пирет, у нее хорошее здоровье, но в марте прошлого года они с мужем заболели коронавирусом. «Я не могу сказать, болела ли я в легкой или тяжелой форме, но я бы не пожелала этого даже врагу», - прокомментировала читательница.

«Вообще не было сил. Я еле доходила три метра до туалета», - описала она течение болезни, во время которой также пропал вкус. Сегодня, восемь месяцев спустя, Пирет плохо чувствует на вкус еду. «Вкусовые рецепторы сошли с ума: сегодня все соленое, на следующий день — перченое, даже мороженое. Я не понимаю, что происходит», - жалуется женщина.

Если в прошлом Пирет был чуждым насморк и кашель, то теперь каждое утро у нее насморк. «Через несколько часов после подъема он снова исчезает», - негодует она.

«5 декабря будет год, когда я в последний раз слышала запахи», - сказала 29-летняя Кюлли. Хотя большинство симптомов болезни - насморк, кашель и потеря вкуса - исчезли в течение полутора недель, то обоняние еще не восстановилось. «Единственное, что я действительно ощущаю, это вкус и запах малины». По словам Кюлли, лук и чеснок пахнут для нее одинаково, а молочные продукты на вкус, как мыло. «Если бы кошка написала бы в комнате, я бы этого не почувствовала. Еще мне приходится все время проверять подгузник ребенка, потому что я не слышу его запаха. А еще я точно могу приготовить что-то несъедобное!»

В заключение Кюлли сказала, что, хотя теперь сменить подгузник и очистить кошачий туалетный лоток намного проще, потеря обоняния ее очень беспокоит.

57-летний водитель Алар сказал, что семь дней болезни были для него, как в аду. «Я был похож на пьяницу, которого сильно избили», - рассказал он. Алар по-прежнему плохо себя чувствует. «Сил мало, в помещении нужно потеть. Маску вообще нельзя носить, потею, как в сауне ». Также у мужчины есть проблемы с обонянием. «Я чувствую запах жидкости для омывания стекла, запахи апельсина и лимона. А когда я вдруг слышу неприятный запах из туалета — сразу становиться даже приятно», - сказал он, потому что распознавания запахов делает его более радостным.