Любите ли вы белорусские товары, как любим их мы? Где можно купить продукцию из Республики Беларусь
Недавно эстонские СМИ писали, что товарооборот между Эстонией и Белоруссией достиг в этом году стал максимальным, несмотря на европейские санкции против последней. Мы решили выяснить, в каких магазинах у нас продается белорусская продукция, представляющая интерес для рядового потребителя.
Ещё года три тому назад в центре Таллинна, в парке Таммсааре, можно было купить множество товаров из Беларуси. Эта ярмарка проходила в начале лета и была очень популярна у горожан. Белорусские «коробейники» предлагали одежду, обувь, галантерию, косметику, постельное бельё и, конечно же, сладости.
Из-за коронавирусных ограничений эта традиция исчезла, но в Эстонии всё же можно найти белорусские товары. Среди моих знакомых есть настоящие фанаты всего белорусского! Да и при посещении магазинов с белорусской продукцией почти везде можно наблюдать заинтересованных покупателей. Раз спрос есть, давайте посмотрим, где же можно купить товары, которые славятся качеством и приятной ценой.
Сразу стоит оговориться, что данный материал не является рекламным.
Одежда и аксессуары
Рядом с Идакескусом в Ласнамяэ находится настоящая Мекка белорусской одежды в Таллинне — магазин белорусского трикотажа Valgevene Mood, где продают повседневную и нарядную одежду, деловые костюмы, пальто и плащи, пижамы и ночные сорочки. Все модели выполнены из приятных для тела тканей, в основном из натуральных материалов. Стоит обратить внимание на сумки от Mattioli. Это белорусский бренд, но в производстве используются итальянские материалы и фурнитура.
Цены на товар умеренные. Так, например, белое пальто, а точнее эко-шуба, стоит 185 евро, а демисезонные пальто обойдется в районе 100-140 евро. Однако на сайте видно, что магазин часто проводит акции и скидки.
Если вы думаете, что в этот магазин заглядывают только женщины «бальзаковского» возраста, то вы ошибаетесь. В ассортименте есть много стильных моделей для любого возраста. В магазине представлена одежда ведущих белорусских производителей.
Магазин Valgevene Mood находится по адресу Пунане, 14А.
Нижнее белье
В Йыхви есть официальный представительский магазин известного женского бельевого бренда Milavitsa. Он предлагает широкий выбор женского белья, которое отвечает всем модным трендам. Магазин находится в ТЦ Jõhvikas по адресу Keskväljak 6. Также товары этого бренда можно заказать онлайн на сайте Weekendshoes.
Обувь
C 1996 года фирма Tõrvik продает рабочую одежду различного назначения, а также рабочую обувь. Может, для кого-то это будет сюрпризом, но фирма продает повседневную обувь для мужчин и женщин, произведенную в Белоруссии.
У нас продается обувь еще по «классическим» лекалам, в понимании нашего потребителя. Поэтому многие идут к нам в поисках моделей с более широкой колодкой и высоким подъёмом,
- рассказывает Наталья Соколова, владелица магазина-склада Tõrvik.
«Когда нас спрашивают, а почему вы не привозите «более модные» модели, мы объясняем, что на рынке этого товара представлено достаточно, но такая обувь не всем подходит. Мы же делаем ставку на практичность и удобность», - отмечает Наталья, добавляя, что многие зимние модели также утеплены байкой или натуральной овечьей шерстью.
На сайте магазина можно ознакомится с большинством позиций товара и присмотреться к ценам. Магазина Tõrvik находится по адресу Паэ, 25-41
Белорусская косметика
Белорусская косметика прочно занимает определенную нишу на рынке. Это уже не просто словосочетание по принадлежности к стране, а бренд - такой, как швейцарские часы или французский парфюм. У белорусской косметики есть свои сторонники и противники. Ведутся споры о ее действенности и прочих полезных свойствах, но факт наличия бренда, известного в мире, неоспорим. И поклонников у белорусской косметики достаточно. Так где же у нас можно ее приобрести?
Наверное, белорусская косметика - это тот сегмент, который представлен в наиболее широком ассортиментеи. Чаще всего ее можно найти в косметических магазинах а-ля рюс. В Ласнамяэ вы увидите ее, например, в торговых центрах Magistrali, Mustika, Mustakivi Keskus (L-Cosmetics) и Ida Keskus (Nature Cosmetic).
Работает и эстонский онлайн магазин белорусской косметики — 4face.ee.
Мебель
Вот что впечатлило меня больше всего - это мебель. Мне удалось найти магазины с мягкой и кухонной мебелью. Кстати, Idakeskus это просто какой-то клондайк белорусских товаров, где множество продукции made in Belarus.
В магазине Genova продаются кухни от ЗОВ - предприятия работающего на рынке более 20 лет. ЗОВ является ведущим производителем кухонной и корпусной мебели как в Республике Беларусь, так и за ее пределами.
Качество у этих кухонь отменное. Натуральные материалы или качественный МДФ, никакого ДСП, а еще она хорошо спланирована, что стало для меня приятным сюрпризом. У продавца можно заказать различную мебель для дома.
В магазине Sofa Mod представлен достойный выбор мягкой мебели и кроватей. Все кричит такими словами, как «качество» и «на века». В ассортименте классические и современные модели, словом, на любой вкус. Стоит отметить и приятные цены на такой добротный товар.
Оба магазина находятся в ТЦ Идакескус по адресу Punane, 16b.
Алкоголь и сладости
Ликеры, настойки и наливки на основе водки с добавлением трав и ягод, меда, специй, сахара – крупник, зубровка, крамбамбуля, троянка… Чего только стоят одни названия! Кстати, белорусские настойки обладают лечебными свойствами (это такие крепкие спиртные напитки с добавлением экстрактов целебных растений, почек деревьев, ягодных морсов, специй и меда).
Белорусский алкоголь можно найти в магазинах Araxes по всей Эстонии.
Пожалуй, самый большой ассортимент белорусских сладостей вы найдете в магазине-складе Kommiproff. Там есть конфеты, зефир, мармелад, шоколад, сушки, халва, вафельные торты и многое другое.
Kommiproff OÜ находится по адресу Kotka 12.
Белорусский лён
Фирма Paltfort OÜ или Linanetekstiil была основана в 1999 году. Основным бизнесом кампании является импорт и оптовая продажа льняных и хлопчатобумажных тканей. Здесь представлены все виды льняных тканей из Белоруссии. Однако минимальное количество тканей для продажи — 5 метров.
На сайте также представлена часть товара, но лучше ехать в магазин для ознакомления.
Фирма также предлагает постельное белье, кухонное белье, махровые изделия – белые и цветные полотенца, халаты из махровых и вафельных тканей, а также пледы различных цветов.
Кстати, владелец фирмы Марк констатировал, что политические события в Беларуси и вокруг нее пока не повлияли на торговлю. А владелица Tõrvika Наталья еще добавила, что порой в одну фуру при перевозке сгружают все вместе: обувь, косметику и другие товары.
Магазин Linanetekstiil находится по адресу Tuuliku tee, 4.
Удачных покупок!
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