Близкий друг королевской семьи рассказал о смертельном диагнозе Елизаветы II
Слухи об ухудшающемся самочувствии королевы Елизаветы II появились еще в середине октября.
Слухи об ухудшающемся самочувствии королевы Елизаветы II появились еще в середине октября.
Приближенный к семье Елизаветы II рассказал о смертельном диагнозе 95-летней королевы Великобритании. По его словам, плохое самочувствие связано с лейкемией — раком крови. Подробностями заболевания у монаршей особы он поделился в интервью американскому изданию National Enquirer. Имя источника не раскрывается, передает 5-tv.ru.
По словам инсайдера, тяжелое заболевание королеве диагностировали некоторое время назад. Она успешно лечилась, но в последнее время терапия не приносит положительного результата. Потому на ее руках стали проявляться специфические синяки, которые не могли возникнуть вследствие каких-либо травм.
Подобный симптом заметил не только близкий друг семьи, но и другие знакомые Елизаветы II. Именно из-за этого смертельного недуга и резко ухудшающегося самочувствия последние полтора месяца королева и отказывается посещать мероприятия.