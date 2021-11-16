Поближе к земле: почему эстонцы все чаще уезжают за город?

По данным эстонских маклеров, несмотря на рост стоимости, жители страны все чаще покупают деревенские дома и земельные участки. Особенно популярным у эстонцев оказался юго-восток.
Как отмечает маклер из фирмы Varaleidja Янека Мороса, наибольшим спросом пользуются хутора в хорошем состоянии и надлежащей документацией.
Я уже не удивляюсь тому, что за обычные хутора, которые в прошлом году могли в среднем стоить от 10 до 15 тысяч, теперь просят 30–35 тысяч евро,
Его слова подтверждает также Сигрид Сяйнаст из бюро Borg Kinnisvara. При этом она подчеркнула, что цены на жилье на юго-востоке Эстонии выросли, однако покупательская активность не снижается.
«Цены существенно выросли по сравнению с прошлым и позапрошлым годом, как в Вырумаа, так и в Пыльвамаа, по всей Эстонии так же. Выросли цены не столько на квартиры, сколько на деревенские дома и участки. Если посмотреть порталы недвижимости, то в Южной Эстонии деревенских участков нет, все скуплено и очень выросло в цене», – сообщила Сяйнаст.
Цены и кредиты
Одной из причин популярности деревенской недвижимости, по мнению экспертов, стали выдачи жилищного кредита. Помощь в его получении накануне начал оказывать Фонда развития сельских районов (Maaelu Arendamise Sihtasutus/MES), пишет Baltnews.ee.
В сотрудничестве с банками Фонд развития сельских районов начинает предлагать совместный кредит на приобретение домов в населенных пунктах, где проживают до 1000 человек.
По словам министра сельской жизни Урмаса Круузе, это значительный шаг к устранению препятствий на пути к покупке дома в сельской местности.
«Основная проблема до сих пор заключалась в низкой рыночной стоимости недвижимости вдали от центров и, как следствие, дополнительных требованиях к залоговому обеспечению для получения кредита. Наш фонд поможет устранить рыночные препятствия», – заявил Круузе.
Отмечается, что Фонд развития сельских районов выделит 5 млн евро из своего капитала. При этом максимальная сумма кредита, предлагаемого фондом в сотрудничестве с кредитными и финансовыми учреждениями, составляет 100 000 евро.
«Если доля выдаваемого банком кредита достигает 50%, то максимальная сумма совместного кредита будет 200 000 евро», – пояснил член правления MES Лехо Верк.