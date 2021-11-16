Поближе к земле: почему эстонцы все чаще уезжают за город?

По данным эстонских маклеров, несмотря на рост стоимости, жители страны все чаще покупают деревенские дома и земельные участки. Особенно популярным у эстонцев оказался юго-восток.

Как отмечает маклер из фирмы Varaleidja Янека Мороса, наибольшим спросом пользуются хутора в хорошем состоянии и надлежащей документацией.

Я уже не удивляюсь тому, что за обычные хутора, которые в прошлом году могли в среднем стоить от 10 до 15 тысяч, теперь просят 30–35 тысяч евро,

– сообщил Морос.

Его слова подтверждает также Сигрид Сяйнаст из бюро Borg Kinnisvara. При этом она подчеркнула, что цены на жилье на юго-востоке Эстонии выросли, однако покупательская активность не снижается.

«Цены существенно выросли по сравнению с прошлым и позапрошлым годом, как в Вырумаа, так и в Пыльвамаа, по всей Эстонии так же. Выросли цены не столько на квартиры, сколько на деревенские дома и участки. Если посмотреть порталы недвижимости, то в Южной Эстонии деревенских участков нет, все скуплено и очень выросло в цене», – сообщила Сяйнаст.

Цены и кредиты

Одной из причин популярности деревенской недвижимости, по мнению экспертов, стали выдачи жилищного кредита. Помощь в его получении накануне начал оказывать Фонда развития сельских районов (Maaelu Arendamise Sihtasutus/MES), пишет Baltnews.ee.

В сотрудничестве с банками Фонд развития сельских районов начинает предлагать совместный кредит на приобретение домов в населенных пунктах, где проживают до 1000 человек.

По словам министра сельской жизни Урмаса Круузе, это значительный шаг к устранению препятствий на пути к покупке дома в сельской местности.

«Основная проблема до сих пор заключалась в низкой рыночной стоимости недвижимости вдали от центров и, как следствие, дополнительных требованиях к залоговому обеспечению для получения кредита. Наш фонд поможет устранить рыночные препятствия», – заявил Круузе.

Отмечается, что Фонд развития сельских районов выделит 5 млн евро из своего капитала. При этом максимальная сумма кредита, предлагаемого фондом в сотрудничестве с кредитными и финансовыми учреждениями, составляет 100 000 евро.