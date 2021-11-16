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В 2022 году фестиваль популярной музыки и искусства Positivus пройдет в Риге

Фестиваль Positivus, 2019 год. ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Музыкальный фестиваль популярной музыки и искусства Positivus в следующем году пройдет в Риге. Об этом в интервью на программе "900 sekundes" рассказал мэр столицы Мартиньш Стакис.

В следующем году фестиваль переедет из Салацгривы в Ригу. Мероприятие пройдет 15 и 16 июня на острове Луцавсала, так как организаторы фестиваля хотят сохранить площадку у воды.

"Мы несказанно гордимся и счастливы этим сообщением, потому что это хорошая новость для всех предпринимателей и жителей Риги. Фестиваль вносит положительный вклад не только в эмоции, но и в имидж Риги в Европе", - сказал Стакис, добавив, что в будущем фестиваль тоже планируется проводить в столице Латвии.

Впервые Positivus прошел 2007 году. Фестиваль был ежегодным до 2019 года и проходил в Салацгриве. В прошлом году мероприятие не состоялось из-за пандемии коронавируса.

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