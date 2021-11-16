В 2022 году фестиваль популярной музыки и искусства Positivus пройдет в Риге

В следующем году фестиваль переедет из Салацгривы в Ригу. Мероприятие пройдет 15 и 16 июня на острове Луцавсала, так как организаторы фестиваля хотят сохранить площадку у воды.

"Мы несказанно гордимся и счастливы этим сообщением, потому что это хорошая новость для всех предпринимателей и жителей Риги. Фестиваль вносит положительный вклад не только в эмоции, но и в имидж Риги в Европе", - сказал Стакис, добавив, что в будущем фестиваль тоже планируется проводить в столице Латвии.