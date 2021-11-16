Будь ты проклят: почему сбываются недобрые пожелания, брошенные в эмоциональном порыве

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Многие и в детстве, и во взрослом возрасте не раз слышали, что в состоянии агрессии и злости нельзя сетовать на судьбу и проклинать других людей. И это не просто присказка. Слова наполняются энергетическим смыслом при произношении и образуют звуковые волны, которые распространяются в биополе живых людей. Такая волна деформирует и изменяет структуру энергетических оболочек, что, в свою очередь, сказывается сначала на физиологическом уровне, а после проявляется в окружающем пространстве и социуме.

Насколько сильно повлияют произнесенные слова, зависит в основном от того, насколько сильны эмоции у человека. В этой статье расскажем, почему негативные пожелания, брошенная «на эмоциях» сбываются быстрее, чем хорошие и можно ли как-то оградить себя от проклятий. Почему негативные пожелания сбываются чаще

Обычно наиболее выраженные эмоции имеют отрицательный оттенок — это агрессия, гнев, ненависть, злоба, ярость и раздражительность. Поэтому негативные слова, особенно пожелания и установки, сбываются чаще. Эмоции человека, который в сердцах проклинает другого заряжают оппонента на негатив и задают ему некую программу, которая со временем проявляется.

Особенно уязвимы люди, у которых в жизни происходили плохие ситуации после чьих-то слов, — они психологически «якорятся» на подобном поведении, то есть зацикливаются, поэтому быстро находят подтверждение негативным словесным установкам в своей жизни.

Например, если у человека была несчастная любовь и во время скандалов он слышала упреки от партнера, что «не способен построить здоровые отношения», что «навсегда останется один», эти программы могут залечь в его подсознание. В будущем они могут сильно ему мешать. Возможно, будут возникать ситуации, которые станут «подтверждением» подобной несостоятельности. В итоге образуется многослойный негативный опыт.

И это только один пример. Ситуаций, когда обидные слова, брошенные необдуманно, врезаются в память, программируют человека и портят ему жизнь, намного больше. У каждого человека найдется своя такая история. Но чужие слова несут в себе меньше разрушительной энергии, чем те, которыми мы уничтожаем себя сами.

Как срабатывают негативные установки на самого себя

Если нас захватывают отрицательные эмоции, значит их концентрация настолько высока, что они с колоссальной силой и ускорением передаются нашему намерению. А оно уже приводит к реализации полученной программы. Формирование реальности автоматизировано, а сильные эмоции играют при этом роль ускорителя.