Будь ты проклят: почему сбываются недобрые пожелания, брошенные в эмоциональном порыве

Просьбы с негативной окраской, сказанные в эмоциональном порыве, обладают сбываются неожиданно — спусковой механизм запускает в момент, когда человек произнес разрушительную фразу. Он может передумать в ту же секунду, но процесс уже, скорее всего, будет необратим. Потому что последующие слова будут не такими энергетически сильными.
Поэтому единственный действенный способ не навлекать на себя подобные последствия — это не говорить и не думать в негативном ключе, чтобы не привлекать беду.
Почему сбываются недобрые пожелания, брошенные в эмоциональном порыве
Часто, в порыве гнева, люди бьют по самому больному — желают зла близким того человека, с которым ссорятся, или ему самому. Звучат, например, такие фразы: «Будь ты проклят!», «Кирпич на твою голову!», «Пусть у руки-ноги отсохнут!». Тот, кто произносит в гневе эти пожелания, зачастую делает это неосознанно. Гнев и злость туманят рассудок, поэтому нередко раскаяние приходит практически сразу после брошенного в сердцах проклятия.
Человек буквально избавляется от негативных эмоций и после ему моментально становится стыдно за сказанное. Но делать так нельзя. «Тяжелые» слова невозможно просто забрать обратно. Их разрушительная сила, подкрепленная эмоцией как усилителем, начинает обволакивать того, кому были адресованы слова. Такие фразы повышают интерес потусторонних сущностей, они притягивают к себе жертву, властвуют над ее душой, питаются ее энергией. Порой достаточно сказать «Да будь ты проклят» без особой причины, и во всех сферах жизни человека произойдут нежелательные перемены. Например, он впадет в депрессию, станет зависим алкоголизма или у него появятся суицидальные наклонности и шизофрения. Это лишь малая часть последствий необдуманных высказываний в адрес других людей.
Как уберечь себя от проклятий
Если ответить негативом на проклятие, его отрицательная энергия возрастет в несколько раз. Чтобы уберечь себя от проклятия, которое сказано другим человеком, надо произнести несколько раз: «Я этого не принимаю. Да не будет так». Важно проговорить это вслух, ведь слова всегда обладают большей энергией, чем не озвученные мысли. Также, если услышишь негативное высказывание в свой адрес, сразу постарайся смыть его водой — вымыть руки, а по возможности лучше умыться. При этом рассказывай воде о своем переживании или опасении как на исповеди.
Мысленно представляй, что вода растворяет и уносит негативные фразы. Затем налей в стакан чистой воды и обними его ладонями. Вслух или мысленно повтори те слова, которые тебя защитят от негативной программы. Далее искренне поблагодари воду и маленькими глотками начинай ее пить. Делай это вдумчиво, ощущая легкость и прохладу воды. Советую каждое утро заряжаться стаканом воды, делать это с благодарностью и хорошим настроением. Таким образом, ты убережешься от разрушительного воздействия отрицательных слов, лишишь их магической силы.
Можно ли вернуть негативную энергию адресанту
Вернуть проклятие адресанту можно, но делать этого не следует, потому что тогда негативная энергетика все равно тебя одолеет. Что касается менее разрушительных отрицательных эмоций, то эту проникающую энергию допустимо отправлять обратно.
Например, если тебе сказали плохое слово, верни его фразой: «Рот твой наоборот. Ешь сам (сама)». Если во время конфликта оградиться от негативной энергии не получилось, тогда уже дома возьми что-то из той одежды, в которой была во время ссоры, переверни вещь наизнанку и оботрись ей. Затем открой входную дверь, потряси этой вещью над порогом и говори: «Что желаешь мне, забери себе».
Это традиционные способ работы с негативными эмоциями, обидными словами и пожеланиями, которые использовали наши предки. Они помогут тебе сохранить физическое, психическое здоровье и восстановить положительную энергию.