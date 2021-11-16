Чикатило, Сливко, Попкова: жены маньяков, которые ни о чем не подозревали
Эти женщины утверждали, что даже не подозревали о том, чем занимаются их мужья. Возможна ли такая слепая любовь? Кто они — жены маньяков и серийных убийц?
Эти женщины утверждали, что даже не подозревали о том, чем занимаются их мужья. Возможна ли такая слепая любовь? Кто они — жены маньяков и серийных убийц?
Практически невозможно поверить в то, что любимый человек ведет двойную жизнь и является серийным убийцей. Но поверить в то, что самые близкие маньяков – их супруги – не имели представления о происходящем, тоже очень сложно. Действительно жены маньяков-убийц не имели представления о том, с какими чудовищами они живут, или же они сознательно закрывали глаза на тревожные звоночки, знают только они сами, пишет Cosmo.
Феодосия (Евдокия) Чикатило
По данным следствия, ростовский маньяк Андрей Чикатило убил не менее 65 человек, но довести до суда удалось только 53 дела, а доказать — 43. Маньяк калечил, пытал и убивал людей (и детей, и взрослых) 12 лет, с 1978 по 1990 год. Но его супруга даже не подозревала, что она — жена серийного убийцы.
В юности Феодосия дружила с сестрой Андрея, и в 1963 году та познакомила ее с братом. У молодых людей сразу же начался роман, и вскоре они стали мужем и женой: маньяком Чикатило тогда еще не был, до первого убийства оставалось еще около 15 лет.
«До свадьбы никаких интимных отношений между нами не было… С первой же брачной ночи я почувствовала у него половую слабость, он не мог совершить половой акт без моей помощи. Тогда я воспринимала это как застенчивость или скромность с его стороны»
Но, несмотря на редкие сексуальные контакты, дети у четы были. Первый ребенок погиб в 8 месяцев. В 1965 году родилась дочь Люда, в 1969 году – сын Юрий. Последующие беременности, по словам жены маньяка, закончились абортами, потому что семье было трудно прокормить даже двоих детей. Когда об этих абортах стало известно самому Чикатило, он расстроился до слез. Удивительная реакция, если учесть, скольких людей убил он сам.
При этом начало семейной жизни с маньяком было вполне безоблачным: по меркам советских женщин, он был почти идеальным мужчиной: не пил, не курил, не гулял, не скандалил и даже сумел заработать на «Москвич». Но слишком часто менял работу. И это — первый странный момент в истории семейной жизни маньяка. Странный, но вовсе не пугающий, поэтому жена серийного убийцы ни о чем не подозревала.
Из школы-интерната, где Чикатило был завучем, его выгнали за приставания к ученицам. Маньяк устроился на работу в ПТУ, но и оттуда был уволен за домогательства. Жена маньяка уверяла, что Чикатило объяснял это интригами, которые коллеги плели против него, и она ему верила. Но неужели об истинной причине увольнений ей никто не сказал? Тем более что знакомые семьи уверяли: главой семьи, по сути, была Феодосия. Чикатило беспрекословно ей подчинялся. Во всем — кроме секса.
«С 1981–1982 годов в интимном плане муж стал еще слабее. Я здоровая женщина и хотела быть с ним в интимной близости. Он, правда, пытался что-то делать, но не возбуждался. Последние 6–7 лет, когда я предлагала ему побыть со мной, он отказывался… В ответ на мое возмущение говорил: «Бездельница, зажирела. Тебе что, жеребца подать?» Таким образом, последние 6–7 лет мы с ним почти в половой близости не были».
При этом Чикатило регулярно уезжал в командировки, а возвращался из них в испачканной землей (а то и кровью) одежде. Жена серийного убийцы по-прежнему ничего не замечала. Однажды Чикатило заехал к дочери, забрал внука и привез его в гости с ночевкой. В ту же ночь он начал приставать к мальчику. Дочь маньяка Людмила, узнав об этом, сразу прекратила общение с отцом и больше не позволяла ему приближаться к своему ребенку. Но Феодосия и тут будто бы ничего не заметила.
Как и другие жены маньяков-убийц, Феодосия до последнего считала, что муж невиновен. Лишь посмотрев видео со следственного эксперимента она взглянула в глаза реальности. Следователь Амурхан Яндиев рассказывал: «Феодосия уже давно смирилась с тем, что ее супруг извращенец. А вот то, что он так долго скрывал от всех, привело ее в шоковое состояние. Чтобы Феодосия Семеновна поверила, нам пришлось включить ей видеокассету, где Чикатило показывает место захоронения своей последней жертвы. Когда из-под лопаты глянула маленькая синяя кроссовка, Феодосия Семеновна без лишних эмоций произнесла: «Я все поняла». Так жена узнала, что муж маньяк.
После ареста маньяка жена пришла на свидание. Все, что она сказала мужу, это: «Как же так, Андрей?» Он ответил: «Фенечка, я тебя не послушался. Ты говорила — лечись, а я не послушался».
После суда и расстрела Чикатило Феодосию уволили из детского сада, где она работала. Жене серийного убийцы пришлось сменить имя и фамилию и переехать в другой город.
Людмила Сливко
«Вожатый-потрошитель» Анатолий Сливко был заслуженным учителем и руководил туристическим клубом. В нем же он находил своих жертв — мальчиков-подростков, в основном из неблагополучных семей. Семья же маньяка была вполне благополучной, во всяком случае, с виду. Анатолий Сливко был очень скромным и тихим молодым человеком, до свадьбы даже не решался поцеловать невесту. Тогда будущая жена серийного убийцы решила, что это — хороший признак: будущий муж показался ей очень чутким и целомудренным. На самом же деле маньяка просто не возбуждали женщины.
«За годы совместной жизни я сильно страдала от половой неудовлетворенности. Уже с первой брачной ночи у него проявились явные признаки полового бессилия. Сначала я относила эту слабость на свой счет. Обвиняла себя и сильно переживала. Я считаю, что муж был в отношении ко мне жесток. Дома никогда ни в чем не помогал. Как родился Женя – младший, интимная жизнь у нас прекратилась. К детям своим он относился хорошо, хотя с ними ничем не занимался. Дети его любили, особенно младший».
А вот с чужими детьми Сливко обращался совсем не так хорошо. Следствию удалось доказать только 7 эпизодов убийств, все их маньяк снимал на пленку и фиксировал в личном дневнике. Но дети, которых маньяк не убил, регулярно подвергались пыткам. Сливко имитировал съёмки «приключенческих фильмов», связанных как с имитацией, так и с прямым насилием, а тем, кто отказывался «сниматься в кино», грозил исключением из клуба. Жена Сливко, как и другие жены маньяков-убийц, утверждала позднее, что не имела ни малейшего представления о происходящем.
Маньяк одевал мальчиков в пионерскую форму, растягивал на верёвках, вешал на дереве, наблюдал мучения и конвульсии, после чего проводил реанимационные мероприятия. Выжившие мальчики либо не помнили произошедшего, либо боялись об этом говорить. Тем же, кто решался рассказать об этом взрослым, просто не верили: заслуженный учитель и бескорыстный воспитатель трудных подростков пользовался любовью и уважением горожан. И годами издевался над детьми. В общей сложности его жертвами стали как минимум 43 ребенка.
Догадывалась ли жена маньяка о его чудовищных преступлениях, так и осталось неизвестным. Сама Людмила Сливко утверждала, что не подозревала ни о чем.
При этом жена серийного убийцы никогда не приходила в клуб, ни с кем не общалась, никогда не ходила с ребятами в походы. Почему? Ведь у пары росли двое мальчишек. С чем связано нежелание хоть как-то обратить внимание на то, чем занимается муж?
Ответа на этот вопрос, к сожалению, ни у кого нет. После ареста маньяка Людмила Сливко просто не поверила следователям, но после того, как ей показали страшный видеоархив ее мужа, поверить пришлось. После суда и расстрела Людмила и дети переехали в другой город, их следы затерялись. Но до последнего жена маньяка утверждала, что не знала ни о чем.
Елена Попкова
В марте 2021 года следствие обвинило маньяка Михаила Попкова в убийстве еще 60 женщин — не считая 22 доказанных убийств. Ангарский маньяк убивал в основном молодых, склонных к полноте девушек. Почти все, кроме одной жертвы, в этот момент были нетрезвы, чем маньяк и пользовался: сначала он насиловал жертву, а затем убивал, нанося множественные ранения. Маньяк убивал женщин в период с 1992 по 2012 год. И все это время был женат. Знала ли о происходящем жена ангарского маньяка?
Жена ангарского маньяка, по его словам, стала косвенной причиной его преступлений: столкнувшись с изменой супруги, маньяк стал убивать женщин. Попков рассказал следствию, что на убийства его толкнула измена супруги: в 1992 году он почти застал жену в постели с сослуживцем. Почти — потому что любовник сумел сбежать, а жена серийного убийцы (пока еще только будущего) в измене так и не призналась. Но Михаил Попков был уверен, что она ему неверна. В интервью «Комсомольской правде» маньяк сказал: «У меня были лишь основания её подозревать. Я себе оправдания не ищу, но это стало толчком к моему будущему. Если бы застал измену, я бы, может, вообще по-другому поступил. Каждый человек по-своему переживает: кто-то легко прочувствовал всё и забыл, кто-то болезненно».
После этого эпизода Михаил стал очень сильно беспокоиться о семейном благополучии: бросил пить и стал больше времени уделять жене и дочери. Соседи описывали их семью как идеальную: 30 лет счастливого и крепкого брака, нежные отношения, образцовое поведение мужа. Жена серийного убийцы могла гордиться своим супругом. При этом образцовый семьянин был крайне нетерпим к слабостям других людей. Во время службы в МВД Попков избил мужчину, доставленного в отделение в состоянии сильного алкогольного опьянения. Женщины, которых убивал маньяк, по его мнению, были недостойны жить: «Я очищал город от женщин лёгкого поведения. Женщина должна находиться дома, с семьёй, а не ходить по ночному городу и садиться в машину к незнакомым мужчинам. У меня к таким возникала неприязнь, поэтому я их убивал».
При этом в то, что Попков маньяк, жена его отказывалась верить до последнего. В эфире программы «Пусть говорят» Елена заявила, что ее муж никак не может быть убийцей — несмотря на то, что большинство эпизодов дела уже были доказаны.
«Если бы его сейчас выпустили, я бы ничего не сказала, мы бы дальше продолжали жить. Я его люблю, я его поддерживаю, он мне ничего плохого за столько лет не сделал. Я действительно как за каменной стеной».
Но после оглашения приговора (Попков получил пожизненное) жена ангарского маньяка уехала из родного города и отказывается общаться с журналистами. Возможно, она наконец-то поверила в то, что 30 лет прожила в счастливом браке с чудовищем.