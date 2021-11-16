Чикатило, Сливко, Попкова: жены маньяков, которые ни о чем не подозревали

Маньяк одевал мальчиков в пионерскую форму, растягивал на верёвках, вешал на дереве, наблюдал мучения и конвульсии, после чего проводил реанимационные мероприятия. Выжившие мальчики либо не помнили произошедшего, либо боялись об этом говорить. Тем же, кто решался рассказать об этом взрослым, просто не верили: заслуженный учитель и бескорыстный воспитатель трудных подростков пользовался любовью и уважением горожан. И годами издевался над детьми. В общей сложности его жертвами стали как минимум 43 ребенка.

Догадывалась ли жена маньяка о его чудовищных преступлениях, так и осталось неизвестным. Сама Людмила Сливко утверждала, что не подозревала ни о чем.

При этом жена серийного убийцы никогда не приходила в клуб, ни с кем не общалась, никогда не ходила с ребятами в походы. Почему? Ведь у пары росли двое мальчишек. С чем связано нежелание хоть как-то обратить внимание на то, чем занимается муж?

Ответа на этот вопрос, к сожалению, ни у кого нет. После ареста маньяка Людмила Сливко просто не поверила следователям, но после того, как ей показали страшный видеоархив ее мужа, поверить пришлось. После суда и расстрела Людмила и дети переехали в другой город, их следы затерялись. Но до последнего жена маньяка утверждала, что не знала ни о чем.

Елена Попкова

В марте 2021 года следствие обвинило маньяка Михаила Попкова в убийстве еще 60 женщин — не считая 22 доказанных убийств. Ангарский маньяк убивал в основном молодых, склонных к полноте девушек. Почти все, кроме одной жертвы, в этот момент были нетрезвы, чем маньяк и пользовался: сначала он насиловал жертву, а затем убивал, нанося множественные ранения. Маньяк убивал женщин в период с 1992 по 2012 год. И все это время был женат. Знала ли о происходящем жена ангарского маньяка?

Жена ангарского маньяка, по его словам, стала косвенной причиной его преступлений: столкнувшись с изменой супруги, маньяк стал убивать женщин ФОТО: скриншот с youtube.com

Жена ангарского маньяка, по его словам, стала косвенной причиной его преступлений: столкнувшись с изменой супруги, маньяк стал убивать женщин. Попков рассказал следствию, что на убийства его толкнула измена супруги: в 1992 году он почти застал жену в постели с сослуживцем. Почти — потому что любовник сумел сбежать, а жена серийного убийцы (пока еще только будущего) в измене так и не призналась. Но Михаил Попков был уверен, что она ему неверна. В интервью «Комсомольской правде» маньяк сказал: «У меня были лишь основания её подозревать. Я себе оправдания не ищу, но это стало толчком к моему будущему. Если бы застал измену, я бы, может, вообще по-другому поступил. Каждый человек по-своему переживает: кто-то легко прочувствовал всё и забыл, кто-то болезненно».

После этого эпизода Михаил стал очень сильно беспокоиться о семейном благополучии: бросил пить и стал больше времени уделять жене и дочери. Соседи описывали их семью как идеальную: 30 лет счастливого и крепкого брака, нежные отношения, образцовое поведение мужа. Жена серийного убийцы могла гордиться своим супругом. При этом образцовый семьянин был крайне нетерпим к слабостям других людей. Во время службы в МВД Попков избил мужчину, доставленного в отделение в состоянии сильного алкогольного опьянения. Женщины, которых убивал маньяк, по его мнению, были недостойны жить: «Я очищал город от женщин лёгкого поведения. Женщина должна находиться дома, с семьёй, а не ходить по ночному городу и садиться в машину к незнакомым мужчинам. У меня к таким возникала неприязнь, поэтому я их убивал».

При этом в то, что Попков маньяк, жена его отказывалась верить до последнего. В эфире программы «Пусть говорят» Елена заявила, что ее муж никак не может быть убийцей — несмотря на то, что большинство эпизодов дела уже были доказаны.

«Если бы его сейчас выпустили, я бы ничего не сказала, мы бы дальше продолжали жить. Я его люблю, я его поддерживаю, он мне ничего плохого за столько лет не сделал. Я действительно как за каменной стеной».

В то, что Попков - маньяк, жена не верила до последнего. она утверждала, что любит и поддерживает его ФОТО: архив