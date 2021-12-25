Гороскоп на 2022 год для всех знаков Зодиака

Новый 2022-й пройдет под знаком Голубого Водяного Тигра. Астрологи считают, что он обладает своеобразным темпераментом. 5-tv.ru спросил у Тианы Атлас, что 2022 год несет для всех знаков Зодиака.

Гороскоп для Овна на 2022 год

Судя по гороскопу, Овен в год Водяного Голубого Тигра может совершить финансовый прорыв и найти гармонию с самим собой.

«Они могут увеличить доход за счет продвижения в карьере либо дополнительного способа заработка», — говорит астролог.

Гороскоп показывает, что особенно удачливы Овны будут весной 2022-го. Возможно, вам удастся сбросить вес или улучшить здоровье. Не исключены победы и на любовном фронте.

Гороскоп для Тельца на 2022 год

Звезды говорят, что главной опорой для Тельцов в 2022-м станут друзья. Судя по гороскопу, вполне возможны международные контакты.

«Если вы собирались изучить язык, но никак не могли начать, 2022-й подарит вам такую возможность», — рассказывает эксперт.

Важное место в жизни Тельцов в год Водяного Голубого Тигра займет любовь. Гороскоп показывает, что у вас есть шанс встретить кого-то стоящего. Главное, не живите прошлым. Даже если вы обожглись тогда, сейчас вам можно расслабиться.

Гороскоп для Близнецов на 2022-й

Гороскоп показывает, что Близнецы за последние полтора года пережили серьезную личностную трансформацию. Возможно, это не лучшим образом сказалось на психоэмоциональном состоянии представителей этого знака зодиака.

«Для Близнецов предстоящий год нельзя назвать социально ориентированным. Скорее, вы погрузитесь в себя и будете пытаться понять, чего же конкретно вы хотите», — предсказывает астролог Тиана Атлас.

Судя по гороскопу, в 2022-м у Близнецов есть шанс на исполнение самых заветных желаний. Однако для этого необходимо разобраться в себе. Возможны большие поступления денег в виде гранта или наследства. А также выигрыш в каком-то деле.

Гороскоп для Раков на 2022-й

Гороскоп показывает, что год Водяного Голубого Тигра окажется для Раков благоприятным из-за общей стихии. Звезды говорят, что в 2022-м Раки могут выйти замуж или обзавестись наследником.

«Первая половина года прекрасно подходит для решения юридических вопросов, а также для приятных путешествий», — объясняет эксперт.

Судя по гороскопу, 2022-й принесет Ракам успех не только в личной жизни, но и в работе. Не исключено повышение по карьерной лестнице. Но для этого Ракам нужно будет чаще покидать свою раковину и общаться с людьми. А одной из главных проблем в этом году станет поиск баланса между работой и личной жизни.

Гороскоп для Льва на 2022-й