Поклонники не узнали располневшего Андрея Малахова

Стоит отметить, что уже не первую неделю в Сети обсуждают внешний вид Малахова. Ведущего подозревают в болезни и буквально засыпают вопросами о его волосах. Дело в том, что фанаты уверены - красавец-мужчина носит парик. Малахов предпочитает игнорировать общественный интерес к своей прическе и самочувствию. Телеведущий лишь отметил, что ничего со своими волосами не делал. Кстати, в прошлом Андрею не раз приходилось обращаться за помощью к врачам. Так, в 2006 году он угодил в реанимацию, а спустя год подхватил в Африке вирус.