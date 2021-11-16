Пляжное фото Собчак в Сети разобрали на кусочки, уличив ее в грандиозном обмане

Ксения Собчак, регулярно попадающая в разного рода скандалы, решила похвастаться перед подписчиками стройным телом в бикини, но снова попала впросак. 40-летняя светская львица опубликовала в своем Инстаграме пляжное фото в сиреневом бикини. Ксения была уверена, что юзеры оценят ее форму. «Спасатель Малибу на минималках. С Международным днём фитнеса, товарищи», — написала экс-ведущая «Дома-2».
Однако дотошные пользователи разобрали кадр по пикселям и нашли несколько странностей. Так, ноги Собчак внезапно стали слишком уж стройными и, почему-то, «пошли волнами» на фотографии. Далее подписчики решили, что изгиб талии неестественен для женщины в возрасте.
Финалом экспертизы стала следующая находка: кончик большого пальца телеведущей словно растворился в воздухе!
Кое-кто даже злословил, что тень на снимке подозрительно напоминает лошадь. Интернет-эксперты сошлись во мнении, что Ксения решила слегка приукрасить себя с помощью фоторедактора, но слегка перестаралась. Однако преданные фанаты уверены, что несмотря на все старания злопыхателей, Ксения Собчак выглядит на миллион!