Крови и зрелищ: шесть лучших криминальных сериалов ноября

«Ты»

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Главный герой сериала «Ты» по одноименной серии романов Кэролайн Кепнес — Джо Голдберг. С виду он ничем не примечательный добродушный молодой работник книжного магазина в Нью-Йорке, который любит заниматься реставрацией старых томов в свободное время. Однако у него есть темная сторона, которая чаще всего дает о себе знать, когда Джо влюбляется, или, как он сам говорит, «находит родственную душу, которую надо защитить о этого жестокого мира». Каждая его влюбленность перерастает в настоящую одержимость: парень изучает соцсети объектов своей страсти, узнает, где они живут (и иногда даже влезает в их дома, чтобы забрать себе пару сувениров), где работают, с кем общаются. И если кто-то из их окружения ему не нравится или мешает добиться внимания девушки, Голдберг готов устранить это препятствие. Оригинальный проект Netflix вошел в десятку самых просматриваемых сериалов 2020 года, согласно исследованиям компании Nielsen.

«Семья черной мафии»

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На продюсерском счету рэпера 50 Cent уже несколько успешных сериалов о жизни темнокожих подростков в неблагополучных районах и несправедливостях в судебной системе США. Его последний проект, который вышел этой осенью, — криминальный мини-сериал «Семья черной мафии» о двух братьях Деметриусе и Терри Флерори, создавших одну из самых знаменитых преступных группировок в современной американской истории. Действие сериала происходит в Детроите в конце 1980-х, когда братья только начали создавать криминальную организацию BMF: к началу 2000-х они распространяли наркотики почти по всей территории США. В одной из серий появляется рэпер Эминем — он сыграл эпизодическую роль дилера и информатора ФБР Ричарда Верши-младшего, известного также как Белый парень Рик.

«Самка богомола»

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Главная героиня этого нового российского сериала — серийная убийца Жанна Дронова по прозвищу «Самка богомола». Женщина в течение последних почти 20 лет отбывает срок в колонии строгого режима после того, как призналась в восьми особо жестоких убийствах. В качестве жертв Дронова выбирала только мужчин, которые, по ее мнению, заслуживали наказания, — неверных и жестоких мужей, насильников и пидофилов. По сюжету у убийцы появился подражатель и она предлагает свою помощь полиции. Однако сотрудничать со следствием она будет только в том случае, если на время расследования сможет покинуть тюрьму и к делу привлекут ее сына Дениса, который отказывается общаться с матерью.

Премьера пилотного эпизода проекта состоялась на фестивале «Кинотавр» этим летом, в рамках новой программы «Кинотавр. Сериал». Режиссер «Самки богомола» — Нурбек Эген, работавший над сериалом «Сеть» и фильмом «Пустой дом».

«Вульф»

ФОТО: скриншот с youtube.com

«Вульф» — криминальный драмеди-сериал от сценариста Пола Эббота, автора оригинальных «Бесстыжих». Главный герой — профессор Вульф Кинтех — эксперт-криминалист и патологоанатом из Северной Англии. В отличие от своих коллег он предпочитает работать не в лаборатории, а каждую неделю вместе со своей командой самостоятельно выезжает на место преступления, разговаривает с подозреваемыми и свидетелями и выясняет подробности дела. При этом, не всегда работая в рамках закона. В свободное от расследований время он отчаянно пытается вернуть свою бывшую жену Натали, которая страдает биполярным расстройством.

«Сшиватель»

ФОТО: скриншот с youtube.com

В основе сериала «Сшиватель» лежит одноименный роман британского писателя Дэниела Коула, который ранее работал парамедиком. По сюжету три детектива из Лондона расследуют дело серийного убийцы по прозвищу Сшиватель. Маньяк уже убил шесть человек, тела которых расчленил и сшил вместе в одну «куклу». Решив поиграть с полицейскими, серийный убийца решает опубликовать имена своих следующих жертв: среди них — один из участников команды — офицер Нейтан Роуз.

«Декстер: Новая кровь»

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