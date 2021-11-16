Ученые объяснили, почему кошки откликаются на свое имя

Японских исследователей взволновал вопрос: откликаются ли кошки на свои собственные имена, как это делают собаки? Чтобы дать ясный ответ, ученые провели эксперимент.

Изучалось поведение 80 кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе. Исследование разделили на несколько этапов. Сначала записывали для четвероногих аудио, на котором хозяева произносили имя животного и еще несколько похожих по звучанию слов. Затем в общем ряду звучали имена других кошек. И наконец кличку с другими словами произносил незнакомый человек.

Коты явно проявляли интерес, не только когда клички называли их хозяева, но и когда это делал незнакомец. Теперь с уверенностью можно сказать, что кошки прекрасно реагируют на собственное имя в общем потоке человеческой речи. Результаты эксперимента представлены в журнале Scientific Reports.

Кошки так же хорошо реагируют на речь хозяина, как и собаки, просто они не всегда готовы или хотят показывать им то, что они умеют это делать,

— поясняет биолог Джон Брэдшоу из Бристольского университета.